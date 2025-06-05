Или терпи, или умри: что скрывают "заведения опеки" для непокорных женщин в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии существуют специальные "тюрьмы", куда женщин отправляют за неповиновение, внебрачные отношения или отсутствие дома. Говорят, что они имеют целью "перевоспитание", но в итоге это превращается в ад.

Там женщин ждет еженедельные бичевания, принудительные религиозные уроки и полная изоляция от внешнего мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что такое Дар аль-Реая и почему женщинам угрожают ими

Так, "заведения опеки" для женщин, или Дар аль-Реая, были созданы в Саудовской Аравии в 60-х годах прошлого века или предоставить убежище девушкам, обвиненным или осужденным за различные преступления. Официальные лица страны говорят, что они используются для "реабилитации заключенных женщин" с помощью психиатров, "чтобы вернуть их в семью".

Журналисты пишут, женщины могут находиться в этих "учреждениях опеки" годами – они не имеют права покинуть заведение без разрешения семьи или мужского опекуна. В то же время условия там настолько ужасные, что неоднократно были случаи самоубийств или их попыток.

Каждая девушка, вырастающая в Саудовской Аравии, знает о Дар аль-Реая и о том, какое это ужасное место. Это ад. Я пыталась покончить с собой, когда узнала, что меня туда отправляют. Я знала, что там делают с женщинами, и думала: "Я этого не переживу",

– говорит саудовка, которой удалось сбежать в эмиграцию.

Активисты рассказывают, что заключенных женщин раздевают и обыскивают, а также проверяют на девственность по прибытии. Внутри "заведения опеки" девушкам присваивают номера. Когда одна из женщин называла свою фамилию – ее избили плетьми. Такая же участь ждет и тех, кто не молится. Бьют и тех, кого найдут наедине с другой девушкой – перед этим обвинив в лесбийстве.

Часто женщины в Саудовской Аравии оказываются перед выбором: уйти в Дар аль-Реая или остаться семье, где царит насилие. Аль-Яхия, которой сейчас 38 лет и которая живет в изгнании, говорит, что ее отец угрожал отправить ее в "заведение опеки" еще с 13 лет – если та не подчинится его сексуальному насилию.

"Если тебя изнасиловал брат или отец, и ты забеременела – именно тебя отправят в Дар аль-Реая, чтобы сохранить "честь" семьи", – говорит Аль-Яхия.

Система формирует у девушек страх перед Дар аль-Реая еще с утра. Однако из саудиток вспоминает, как в 16-летнем возрасте в ее школу привели женщину, которая находилась в одном из таких "учреждений опеки". Она рассказала классу, что начала отношения с парнем, но ее поймала религиозная полиция и заставила признаться отцу. После того, как она забеременела, ее семья отказалась от нее, а отец отказался позволить ей выйти замуж, поэтому ее отправили в Дар аль-Реая.

Она сказала нам, что если женщина занимается сексом или отношениями, она становится "дешевой женщиной. Если ты мужчина, ты всегда будешь мужчиной, но если женщина делает себя дешевой, она будет дешевой на всю жизнь,

– говорит собеседница издания.

У женщин, которые оказываются у Дар аль-Реая нет никого. Единственный выход – это опекун-мужчина, брак или прыжок со здания. Пожилые мужчины или бывшие осужденные, которые не нашли невесту, будут искать невесту в этих учреждениях.

Активисты говорят, что если бы саудовский режим серьезно относился к правам женщин, он бы реформировал систему "учреждений опеки" и обеспечил бы надлежащие безопасные приюты для жертв насилия. Однако власти открещиваются, утверждая, что женщины могут свободно покидать такие заведения, даже без разрешения семьи или опекуна.