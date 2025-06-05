Там на жінок чекає щотижневі бичування, примусові релігійні уроки та повна ізоляція від зовнішнього світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що таке Дар аль-Реая та чому жінкам погрожують ними

Так, "заклади опіки" для жінок, або ж Дар аль-Реая, були створені у Саудівській Аравії у 60-х роках минулого століття або надати притулок дівчатам, звинуваченим або засудженим для різні злочини. Офіційні особи країни кажуть, що вони використовуються для "реабілітації ув’язнених жінок" за допомогою психіатрів, "щоб повернути їх у родину".

Журналісти пишуть, жінки можуть перебувати у цих "закладах опіки" роками – вони не мають права залишити заклад без дозволу родини або чоловічого опікуна. Водночас умови там настільки жахливі, що неодноразово траплялися випадки самогубств або їхніх спроб.

Кожна дівчина, що виростає в Саудівській Аравії, знає про Дар аль-Реая і про те, яке це жахливе місце. Це пекло. Я намагалася накласти на себе руки, коли дізналася, що мене туди відправляють. Я знала, що там роблять із жінками, і думала: "Я цього не переживу",

– каже саудівка, якій вдалося втекти в еміграцію.

Активісти розповідають, що ув'язнених жінок роздягають та обшукують, а також перевіряють на цноту після прибуття. Всередині "закладу опіки" дівчатам присвоюють номери. Коли одна з жінок називала своє прізвище – її побили батогами. Така ж доля чекає і на тих, хто не молиться. Б'ють і тих, кого знайдуть наодинці з іншою дівчиною – перед цим звинувативши у лесбійстві.

Часто жінки у Саудівській Аравії опиняються перед вибором: піти в Дар аль-Реая або залишитися сім'ї, де панує насильство. Аль-Яхія, якій зараз 38 років і яка живе у вигнанні, каже, що її батько погрожував відправити її до "закладу опіки" ще з 13 років – якщо та не підкориться його сексуальному насильству.

"Якщо тебе зґвалтував брат або батько, і ти завагітніла – саме тебе відправлять у Дар аль-Реая, щоби зберегти "честь" родини", – каже Аль-Яхія.

Система формує у дівчат страх перед Дар аль-Реая ще зрання. Однак з саудиток пригадує, як у 16-річному віці в її школу привели жінку, яка перебувала в одному з таких "закладів опіки". Вона розповіла класу, що почала стосунки з хлопцем, але її спіймала релігійна поліція та змусила зізнатися батькові. Після того, як вона завагітніла, її родина відмовилася від неї, а батько відмовився дозволити їй вийти заміж, тому її відправили до Дар аль-Реая.

Вона сказала нам, що якщо жінка займається сексом або стосунками, вона стає "дешевою жінкою. Якщо ти чоловік, ти завжди будеш чоловіком, але якщо жінка робить себе дешевою, вона буде дешевою на все життя,

– каже співрозмовниця видання.

У жінок, які опиняються у Дар аль-Реая немає нікого. Єдиний вихід – це опікун-чоловік, шлюб або стрибок з будівлі. Літні чоловіки або колишні засуджені, які не знайшли наречену, шукатимуть наречену в цих установах.

Активісти кажуть, що якби саудівський режим серйозно ставився до прав жінок, він би реформував систему "закладів опіки" та забезпечив би належні безпечні притулки для жертв насильства. Проте влада відхрещується, стверджуючи, що жінки можуть вільно покидати такі заклади, навіть без дозволу сім'ї чи опікуна.