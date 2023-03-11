США теряют контроль на Ближнем Востоке: что означает примирение Ирана и Саудовской Аравии

Китайский лидер Си Цзиньпин окончательно закрепил за собой практически безграничную власть и вечное правление Китаем. Китай активно расширяет свое геополитическое влияние, пока Украина и Запад заняты противостоянием российской агрессии.

Это влияние Китая распространяется не только на Россию, но и на Ближний Восток. Как именно – анализирует журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Си Цзиньпин узурпировал власть в Китае

Китайский лидер Си Цзиньпин окончательно переизбран на третий срок во главе КНР, что стало беспрецедентным за многие десятилетия. По сути, произошла полная узурпация власти в Китае. Поэтому, никаких внутренних предостережений перед Си не осталось.

На самом деле о тотальной власти Си стало понятно еще осенью прошлого года, но формально только на этой неделе высший орган законодательной власти Китая – Всекитайское собрание народных представителей проголосовало за вечное правление Си.

Теперь в руках Си сконцентрирована абсолютная власть, в том числе и над Центральным военным советом страны. Третий срок Си стал возможным в связи с внесенными в 2018 году изменениями в конституцию Китая, из которой были исключены ограничения двумя 5-летними сроками.

Тогда же в конституцию вместе с именами Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина внесли положение о "руководящих идеях Си Цзиньпина в условиях социализма с китайской спецификой". Теперь большинство своих полномочий Си черпает из роли партийного руководителя и главы Центрального военного совета.

Но он также использует церемониальное президентство, чтобы представлять себя лицом Китая с настойчивой внешней политикой и амбициями укрепить статус КНР как великого государства.

Кроме того, на сессии Всекитайского собрания народных представителей состоялось избрание и нового премьер-министра. А это был хотя бы один рычаг в противовес Си Цзиньпину. Однако новым премьером Китая стал Ли Цян, который более чем лоялен к Си.

Наиболее ярко его положение описывает издание WSJ. Власть в Китае полностью в руках Си Цзиньпина, никаких предостережений не осталось, договариваться ни с кем не нужно. И это очень небезопасно. Причем первые ласточки такого правления уже появились. Си настроен взять первенство в геополитике, чтобы обогнать в этом вопросе Джо Байдена и США в целом.

Как Китай переманил Саудовскую Аравию у США

Наверное, самое болезненное для США событие последних дней – это хрупкое, но все же примирение Саудовской Аравии и Ирана. В частности, накануне Саудовская Аравия и Иран вдруг объявили о разрядке в своих отношениях.

Хотя, буквально несколько месяцев назад Эр-Рияд объявлял, что Тегеран якобы планирует начать войну против соседа. Два важных региональных игрока вели переговоры о возобновлении дипломатических отношений в течение почти двух лет, но все два года эти попытки терпели крах. Следует напомнить, что Саудовская Аравия и Иран разорвали дипломатические отношения еще в 2016 году.

Но важно здесь другое – переговоры Ирана с Саудовской Аравией проходили в то время, когда переговоры между Ираном и Соединенными Штатами по возобновлению ядерного соглашения просто забуксовали.

И казалось, что оба раунда переговоров связаны между собой – не будет ядерного соглашения, не будет мира с саудитами и наоборот. Почему так? Потому что считалось, что Вашингтон и Эр-Рияд действуют согласно согласованной во внешней политике позиции. Но вдруг все начало разваливаться. Саудовская Аравия нашла нового союзника – Китай.

Китай повел себя довольно хитро и взвешенно. Пекин никогда не задавал вопросы властям в Саудовской Аравии по поводу ее внутренней политики, в то время как Вашингтон прямо обвинял наследного принца в убийстве журналиста Хашогги. По сути Китай не читал лекций о правах человека и успел наладить тесные экономические связи со странами Ближнего Востока.

И кульминацией этого сближения стало событие последних дней. Китай стал посредником между Саудовской Аравией и Ираном. Обе страны, представители которых встретились в Пекине, договорились о возобновлении дипломатических отношений и открытии посольств.

Такое соглашение стало результатом переговоров, начавшихся еще в понедельник в рамках инициативы президента Китая Си Цзиньпина, направленной на "развитие добрососедских отношений" между Тегераном и Эр-Риядом.

Нарушает планы США: что означает инициатива Си Цзиньпина

Однако мы прекрасно понимаем, что такая инициатива Си призвана показать, что именно Китай теперь решает вопрос на Ближнем Востоке, где Соединенные Штаты были доминирующим внешним посредником многие годы. А тут еще стоит вспомнить визит в Пекин в прошлом месяце президента Ирана Эбрахима Раиси, когда две страны заключили пакт о "стратегическом сотрудничестве", а также визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию в декабре.

И такое сближение Саудовской Аравии и Ирана является плохим сигналом, как для США, так и для Запада в целом. Ведь нормализация отношений между двумя странами, да еще при посредничестве Китая, показывает, что Эр-Рияд не намерен делать ставку на открытый конфликт с Тегераном, в отличие от Израиля. Как вы понимаете, это сильно нарушает планы США относительно консолидации региона против Ирана. Теперь это кажется чем-то маловероятным.

С другой стороны, арабские СМИ пишут, что такое соглашение между Эр-Риядом и Тегераном может положить конец кровопролитию на Ближнем Востоке. Ведь Иран и Саудовская Аравия находятся в идеологическом и военном соперничестве с тех пор, как исламская революция в Иране установила антизападную шиитскую теократию в 1979 году.

Еще большее распространение это противостояние получило, когда США вторглись в Ирак в 2003 году. И тут вдруг Китай обо всем договаривается… И, что немаловажно, Иран точно не решится нарушить соглашение, под которым подписался Китай, ведь именно Китай помогает Ирану держаться на плаву.

Но есть еще один важный и возможно положительный момент для региона – саудиты и иранцы планируют возобновить соглашение о безопасности, подписанное 22 года назад, согласно которому обе стороны согласились сотрудничать в борьбе с терроризмом, контрабандой наркотиков и отмыванием денег, а также возобновить торгово-технологическое соглашение 1998 года. Поэтому теперь просто интересно, как будет развиваться это соглашение и как США будут реагировать на такое сближение.

Контроль Китая на Ближнем Востоке: какие риски это представляет для Украины

Однако есть еще один вопрос, который беспокоит украинцев: с начала российского вторжения в Украину официальный Пекин заявил о нейтралитете и ограничивался призывами к деэскалации и переговорам.

Но к годовщине полномасштабной войны активизировался и представил свое видение политического урегулирования. И это заявление состоялось на фоне предостережений со стороны Вашингтона, что Китай планирует поставлять России оружие и боеприпасы для войны против Украины.

Сначала в Пекине это отрицали, но позже министр иностранных дел КНР Цинь Ган сделал шокирующее заявление.

"Почему США просят Китай не поставлять оружие России, тогда как они продолжают продавать оружие Тайваню? Абсурдно для чиновников США вмешиваться в вопрос Тайваня, который является делом китайского народа. Ни одна страна не имеет права вмешиваться в это. А что касается Украины – Китай не создавал кризис, он не является стороной кризиса и не предоставлял оружия ни одной из сторон. Между войной и миром мы выбрали мир; между санкциями и диалогом мы выбрали диалог; между раздуванием пламени и снижением температуры мы выбрали последнее", – сказал Ган.

Но позже оказалось, что Цинь Ган в основном врал. По данным CNN, весь прошлый год китайские государственные гиганты продолжали поставлять России запчасти для вертолетов.

Кроме того, следует внимательно проследить за дипломатией Китая и за тем, как Си формирует вокруг себя клуб тех стран, которые провозглашают антизападные лозунги.

Ведь, сейчас вырисовывается очень опасный альянс – рядом с посредничеством Китая в восстановлении отношений между Саудовской Аравией и Ираном Китай все больше подминает под себя Россию и Беларусь.

И, похоже, завершающим этапом такого объединения может стать визит Си Цзиньпина в Москву уже этой весной. А как именно будет действовать этот большой альянс враждебных Западу стран – пока неизвестно.