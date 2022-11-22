Саудовская Аравия неожиданно сравняла счет против Аргентины: видео гола
Аргентина и Саудовская Аравия открывают третий игровой день чемпионата мира-2022 своим противостоянием. После поражения в первом тайме на старте второго саудиты неожиданно сравняли счет.
Саудовская Аравия воспользовалась досадной ошибкой Лионеля Месси и отквитала пропущенный гол в быстрой контраатаке.
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Саудовская Аравия сравняла счет
Лионель Месси пошел в противостояние сразу двум оппонентам в центре поля, но не смог справиться с их численным преимуществом и после ошибки потерял мяч.
Отобрав мяч от лидера аргентинцев Аль-Бурайкан приступил к уверенной и стремительной контратаке.
Вингер сборной Саудовской Аравии Салех Аль-Шехри, получив пас на линии штрафной, немедленно отправил его в правый угол ворот соперника.
Саудовскоя Аравия сравнила счет: смотрите видео
Саудовская Аравия на чемпионатах мира
- 1994 год – дебют сборной Саудовской Аравии на чемпионатах мира. Команда дошла до 1/8 финала, где уступила Швеции и вылетела.
- 1998 год – 4 место в группе с Францией, Данией и ЮАР.
- 2002 год – 4 место в группе с Германией, Ирландией и Камеруном.
- 2006 год – 4 место в группе с Испанией, Украиной и Тунисом.
- 2010 – 2014 годы – пропускали турнир.
- 2018 год – 3 место в группе с Уругваем, Россией и Египтом.