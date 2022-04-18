Саудовская Аравия заставила президента Йемена уйти в отставку, – СМИ

Избранный президент Йемена Абед Раббо Мансур Хади передал свою власть новому "управляющему совету" страны. СМИ сообщают, что к этому привело давление Саудовской Аравии.

Передача властей официально прошла еще 7 апреля. С того времени бывший глава страны преимущественно находится в своем доме. По данным журналистов ему запретили пользоваться даже телефоном.

Недавно Арабская коалиция объявила о начале военной операции в Йемене

Почему это случилось

Мансур Хади передал свою полноту власти 8 людям. Все они являются представителями разных йеменских групп. Именно их совет сейчас управляет страной, вероятно, под протекторатом Саудовской Аравии.

Поэтому все указывает на то, что причиной этого были действия соседней страны. Ее власти утверждают, что ищет пути прекращения семилетней гражданской войны в Йемене. Ведь эти события уже привели к гуманитарному кризису и испортили отношения королевства с Вашингтоном.

Продолжались переговоры сторон с шантажом

Неделей ранее продолжались переговоры. На них среди йеменских политиков был наследный принц Мохаммед бин Салман – лидер Саудовской Аравии. Именно он представил господину Хади письменный указ о делегировании своих полномочий. Об этом сообщили представители Саудовской Аравии и Йемена.

Принц Мохаммед сказал ему, что другие йеменские лидеры согласились, что пора отказаться от власти,

– сообщают СМИ.

Часть саудовских чиновников поддерживали правительство Йемена в борьбе против повстанцев-хуситов, союзных с Ираном. Именно эти чиновники пригрозили обнародованием того, что якобы является доказательством коррупции совершенной Хади. Вероятно, именно это и послужило причиной отставки политика.

Йемен является одним из крупных добытчиков нефти. По состоянию на 2013 год запасы черного золота в стране составляли 3 миллиона баррелей. Эксперты считают, что Саудовская Аравия именно поэтому может проявлять интерес к политике и событиям в соседней стране.