Передача влади офіційно відбулася ще 7 квітня. Відтоді колишній очільник країни переважно перебуває у своєму будинку. За даними журналістів, йому заборонили користуватися навіть телефоном.

Нещодавно Арабська коаліція оголосила про початок військової операції у Ємені

Чому це трапилося

Мансур Хаді передав свою повноту влади 8 людям. Усі вони є представниками різних єменських груп. Саме їхня рада зараз керує країною, ймовірно, під протекторатом Саудівської Аравії.

Тому все вказує на те, що причиною цьому були дії цієї сусідньої країни. Її влада стверджує, що шукає шляхи припинення семирічної громадянської війни в Ємені. Адже ці події вже спричинили гуманітарну кризу та зіпсували відносини королівства з Вашингтоном.

Тривали перемовини сторін із шантажем

Тижнем раніше тривали переговори. На них серед єменських політиків був наслідний принц Мохаммед бін Салман – лідер Саудівської Аравії. Саме він представив пану Хаді письмовий указ про делегування своїх повноважень. Про це водночас повідомили представники Саудівської Аравії та Ємену.

Принц Мохаммед сказав йому, що інші єменські лідери погодилися, що настав час відмовитися від влади,

– повідомляють ЗМІ.

Частина саудівських чиновників підтримували уряд Ємену в боротьбі проти повстанців-хуситів, які союзні з Іраном. Саме ці посадовці пригрозили оприлюдненням того, що нібито є доказом корупції скоєної Хаді. Ймовірно, саме це й слугувало причиною відставки політика.

Зверніть увагу! Ємен є одним із великих видобувачів нафти. Станом на 2013 рік, запаси чорного золота в країні становили 3 мільйони барелів. Експерти вважають, що Саудівська Аравія саме тому проявляє інтерес до політики й подій у сусідній країні.