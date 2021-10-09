В Саудовской Аравии с беспилотников обстреляли аэропорт: пострадали 10 человек

9 октября 2021 , 09:45
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Источник:

Al Jazeera

Гражданский аэропорт Джизан, что в Саудовской Аравии, дважды обстреляли из дронов, начиненных взрывчаткой. В результате этих атак получили ранения 10 человек.

Об этом сообщил представитель коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в государственном информационном агентстве (Saudi Press Agency). По его словам, ударной волной выбило и фасадные окна аэропорта.

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Ранения получили 10 человек

В результате атаки беспилотников со взрывчаткой на аэропорт короля Абдуллы в городе Джизан получили ранения 10 человек:

  • один гражданин Судана;
  • трое граждан Бангладеш;
  • шесть граждан Саудовской Аравии.

Пятеро из пострадавших получили лишь легкие травмы. В то же время о состоянии здоровья пяти других пока информации нет.

Обратите внимание! Город Джизан, что в Саудовской Аравии, расположен недалеко от границы с Йеменом, где идет война.

Гражданская война в Йемене

  • Гражданская война в Йемене началась в 2015 году. Хуситы захватили контроль над большей территорией запада страны и заставили правительство президента Абд Раббо Мансура Гади покинуть йеменскую столицу.
  • Саудовская Аравия сформировала коалицию вместе с 8 арабскими государствами и начала вооруженную кампанию в Йемене, направленную на восстановление правительства Гади. Конфликт вызвал десятки тысяч смертей.
Автор: Олег Васьків