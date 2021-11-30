Савченко сообщила в сети, что прокурор должен исправить информацию в обвинительных актах в отношении нее и ее сестры Веры Савченко.

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Документы о фейковых сертификатах якобы фальшивые

Обвинительные акты с обвинениями "в подделке сертификатов" возвращены прокурору для исправления по причинам служебной подделки документов и фальсификации материалов дела прокуратурой,

– написала Савченко.

Она добавила, что "те кто обвиняют сестер Савченко в подделке документов, сами же документы и подделывают".

Что говорят на это в Киевской прокуратуре

В пресс-службе Киевской областной прокуратуры в комментарии 24 каналу рассказали, что сторона защиты заявила ходатайство о возвращении прокуратуре обвинительного акта. Суд указанное ходатайство не удовлетворил.

Информация, изложенная в соцсети, не соответствует действительности. Судом было принято решение предоставить время прокурору на исправление определенных неточностей в обвинительном акте. Однако о возвращении не говорится,

– пояснили в прокуратуре.

Попытка сестер Савченко воспользоваться фейковым COVID-сертификатом

Бывшему нардепу и Герою Украины Надежде Савченко и ее сестре в конце октября 2021 года объявили о подозрении за поддельный сертификат вакцинации.

Женщины пытались воспользоваться сфальсифицированным документом в аэропорту "Борисполь". Однако им это не удалось, на аэродром сразу же вызвали полицейских.

Отрывок сообщения Надежды Савченко:

Обвинительные акты, с обвинениями Надежды Савченко и Веры Савченко "в подделке сертификатов" возвращены прокурору для исправления, по причинам служебной подделки документов и фальсификации материалов дела прокуратурой!

По иронии судьбы, те кто обвиняют сестер Савченко в подделке документов, сами же документы и подделывают!



Что известно о проверке COVID-сертификатов / Инфографика 24 канала