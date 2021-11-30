Савченко повідомила у мережі, що прокурор повинен виправити інформацію в обвинувальних актах щодо неї та її сестри Віри Савченко.
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Документи про фейкові сертифікати нібито фальшиві
Обвинувальні акти із звинуваченнями "в підробці сертифікатів" повернуто прокурору для виправлення з причин службової підробки документів і фальсифікації матеріалів справи прокуратурою,
– написала Савченко.
Вона додала, що "ті хто звинувачують сестер Савченко в підробці документів, самі ж документи та підробляють".
Що кажуть на це у Київській прокуратурі
У пресслужбі Київської обласної прокуратури у коментарі 24 каналу розповіли, що сторона захисту заявила клопотання про повернення прокуратурі обвинувального акту. Суд вказане клопотання не задовольнив.
Інформація, викладена у соцмережі, не відповідає дійсності. Судом було прийнято рішення надати час прокурору на виправлення певних неточностей в обвинувальному акті. Проте про повернення не мовиться,
– пояснили в прокуратурі.
Спроба сестер Савченко скористатися фейковим COVID-сертифікатом
- Колишній нардепці та Герою України Надії Савченко та її сестри наприкінці жовтня 2021 року оголосили про підозру через підроблений сертифікат вакцинації.
- Жінки намагалися скористатися сфальшованим документом в аеропорту "Бориспіль". Однак їм це не вдалося, на летовище одразу ж викликали поліцейських.
Уривок допису Надії Савченко:
Обвинувальні акти, із звинуваченнями Надії Савченко і Віри Савченко "в підробці сертифікатів" повернуто прокурору для виправлення, з причин службової підробки документів і фальсифікації матеріалів справи прокуратурою!
За іронією долі, ті хто звинувачують сестер Савченко в підробці документів, самі ж документи і підробляють!
Що відомо про перевірку COVID-сертифікатів / Інфографіка 24 каналу