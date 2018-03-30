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Савченко – это человек без царя в голове, – экс-сослуживец нардепа

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Савченко – это человек без царя в голове, заявил Евгений
Савченко – это человек без царя в голове, заявил Евгений "Жора" Турчак / Фото из открытых источников

Внефракционный нардеп без мандата Надежда Савченко еще во время службы в армии по контракту запомнилась своим собратьям скандальным поведением. Так, в одного из своих сослуживцев "Савченко бросалась стульями".

Об этом в комментарии изданию "Апостроф" рассказал ветеран АТО, военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений "Жора" Турчак.

"Савченко – это человек без царя в голове, как говорится. В 2004 году я служил в Болграде. Это была срочная служба в разведывательной роте, 2003-2004 годы. На базе нашей разведроты готовилась ротация в Ирак. Среди контрактников была и Надя Савченко", – рассказал Турчак.

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Из всех 300 человек я запомнил двух – Савченко и Сережу, который хотел ее ... То есть аж двух человек из трехсот. Были слухи, что что-то там удалось, так как в казарме за месяц ничего не удалось – она ​​в него стульями бросалась. Такое,
– рассказал ветеран АТО.

Турчак также рассказал, что по штату у Савченко должен был быть автомат Калашникова, однако однажды она требовала у военного, чтобы тот отдал ей свою снайперскую винтовку Драгунова.

"Заходит Савченко: "Мне СВД". Я говорю: "Тебе АКСУ – и ты быстро отсюда выходишь". А она: "Мне СВД!" – и садится на мой стул дежурного. Мы спорили минут 30. Приходит командир роты и говорит: "Жора, дай ей СВД". Ну, выдал ей СВД", – поделился воспоминаниями боец.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко по подозрению в подготовке терактов, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку.

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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