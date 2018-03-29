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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Тимчук рассказал об "абсолютном неадеквате" Савченко задолго до ее депутатства

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Тимчук рассказал об
Тимчук рассказал об "абсолютном неадеквате" Савченко задолго до ее депутатства / Фото из открытых источников

Нардеп без мандата Надежда Савченко была "в абсолютном неадеквате" задолго до возникновения истории с подготовкой теракта в центре Киева. Так, поведение Савченко шокировало всех еще во время ее службы в Ираке.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал украинский нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление", и военный эксперт Дмитрий Тимчук.

Отметим, что 29 марта Апелляционный суд Киева отказался отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемой в подготовке терактов Надежды Савченко.

"У человека явно шифер неровно уложен, поэтому это состояние неадекватности повлияло на оценку сил и средств. Она полагала, что ненависть к власти столь велика, что стоит обратиться к командиру любого уровня, как он тут же приведет свое подразделение в полном составе и скажет: "Мы готовы идти на заклание ради того, чтобы уничтожить украинский парламент". Но тут она немного ошиблась.", – убежден Тимчук.

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По словам военного эксперта, Савченко была хорошо известной благодаря своей вызывающем поведении еще во время службы в украинском контингенте в Ираке.

Когда я начал расспрашивать ребят из контингента, то услышал такие рассказы, что сейчас не решусь их повторить. Девушка действительно в абсолютном неадеквате. И тогда, и сегодня меня интересует один вопрос: как она поступила в военный вуз, тем более в летный, и дошла до того, чтобы получить офицерское звание? Ведь необходимо пройти медицинскую комиссию, освидетельствование психиатра
– рассказал руководитель "Информационного сопротивления".

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежды Савченко мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией - так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Задержание Савченко
Источник: 24 Канал
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