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Тимчук розповів про "абсолютний неадекват" Савченко задовго до її депутатства

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Тимчук розповів про
Тимчук розповів про "абсолютний неадекват" Савченко задовго до її депутатства / Фото з вільних мереж

Нардеп без мандата Надія Савченко була "в абсолютному неадекваті" задовго до виникнення історії з підготовкою теракту в центрі Києва. Так, поведінка Савченко шокувала всіх ще під час її служби в Іраку.

Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" розповів український нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив", та військовий експерт Дмитро Тимчук.

Зазначимо, що 29 березня Апеляційний суд Києва відмовився скасувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для обвинуваченої у підготовці терактів Надії Савченко.

"У людини явно шифер нерівно покладений, тому цей стан неадекватності вплинув на оцінку сил і засобів. Вона вважала, що ненависть до влади настільки велика, що варто звернутися до командира будь-якого рівня, як він тут же приведе свій підрозділ у повному складі і скаже: "Ми готові йти на заклання заради того, щоб знищити український парламент". Але тут вона трохи помилилася", – висловив переконання Тимчук.

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За словами військового експерта, Савченко була добре відомою завдяки своїй зухвалій поведінці ще під час служби в українському контингенті в Іраку.

Коли я почав розпитувати хлопців з контингенту, то почув такі розповіді, що зараз не наважуся їх повторити. Дівчина справді в абсолютному неадекваті. І тоді, і сьогодні мене цікавить одне питання: як вона вступила у військовий виш, тим більше в льотний, і дійшла до того, щоб отримати офіцерське звання? Адже необхідно пройти медичну комісію, огляд психіатра,
– розповів керівник "Інформаційного спротиву".

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Затримання Савченко
Джерело: 24 Канал
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