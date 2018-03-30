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Савченко – це людина без царя в голові, – екс-товариш по службі нардепа

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Савченко – це людина без царя в голові, заявив Євген
Савченко – це людина без царя в голові, заявив Євген "Жора" Турчак / Фото з вільних мереж

Позафракційний нардеп без мандата Надія Савченко ще під час служби в армії за контрактом запам’яталася своїм побратимам скандальною поведінкою. Так, в одного зі своїх товаришів по службі "Савченко кидалася стільцями".

Про це в коментарі виданню "Апостроф" розповів ветеран АТО, військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Євген "Жора" Турчак.

"Савченко – це людина без царя в голові, як то кажуть. У 2004 році я служив у Болграді. Це була термінова служба в розвідувальній роті, 2003-2004 роки. На базі нашої розвідроти готувалася ротація в Ірак. Серед контрактників була і Надя Савченко", – розповів Турчак.

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З усіх 300 людей я запам'ятав двох – Савченко і Сергійка, який хотів її... Тобто аж двох осіб з трьохсот. Були чутки, що щось там вдалося, тому що в казармі за місяць нічого не вдалося – вона в нього стільцями кидалася. Таке,
– розповів ветеран АТО.

Турчак також розповів, що за штатом у Савченко мав бути автомат Калашникова, проте одного разу вона вимагала у військового, щоб той віддав їй свою снайперську гвинтівку Драгунова.

"Заходить Савченко: "Мені СВД". Я кажу: "Тобі АКСУ – і ти швидко звідси виходиш". А вона: "Мені СВД!" – і сідає на мій стілець чергового. Ми сперечалися хвилин 30. Приходить командир роти і каже: "Жора, дай їй СВД". Ну, видав їй СВД", – поділився спогадами боєць.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко через підозру у підготовці терактів, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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