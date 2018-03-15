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Савченко и госпереворот: какая судьба ждет депутата

20:09, сегодня 967 Читати новину українською

В четверг, 15 марта, народный депутат Надежда Савченко побывала на допросе в СБУ. А потом пришла в парламент, правда, из сессионного зала ее вывели и уже готовят представление на снятие неприкосновенности.

Со второй попытки, после поездки в Европу, Надежда Савченко явилась в СБУ. Ее уже неделю пытались допросить по делу Владимира Рубана. Он, уверены спецслужбы, готовил покушения на Порошенко, Турчинова, Авакова.

"Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что живем в 1937 году в сталинских временах, когда это является преступлением?" – сказала народный депутат Надежда Савченко.

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В то время как раз активно решали судьбу Савченко в Верховной Раде. Пока депутат была в СБУ, ее исключили из комитета национальной безопасности. И на этом не остановились. В парламент внесли представление об аресте и задержании бывшей пленницы. Обвинение – серьезное.

Лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет,
– заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

После допроса Савченко объясняет, что исключать ее из комитета не имели права. А тем, кто к этому причастен, будет туго. Так как время в Страсбурге, уверяет, не тратила зря.

"Находясь в Европе, я успела дать показания в юридических судебных инстанциях Европы против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти", – отметила Савченко.

С допроса Савченко поспешила в Раду. Зашла внутрь, однако долго не задержалась. К ней подошли трое и пытались вывести. Сразу появилась информация, что нардеп якобы с собой пронесла оружие. Однако, слухи не подтвердились.

Была определенная ситуация, которая носила признаки угрозы для окружающих, поэтому Надежду Савченко попросили выйти из зала,
– прокомментировала нардеп Ирина Луценко.

Надежду Савченко подозревают в причастности к делу Владимира Рубана. Главу общественной организации "Офицерский корпус" задержали с арсеналом оружия, спрятанного в мебель. Его перевозил с оккупированной территории. Ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев за решеткой. Надежда Савченко с этим не соглашалась, потому что хотела Рубана взять на поруки.

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К слову, это не первый совместный скандал Рубана и Савченко. В прошлом году они вместе посещали оккупированные территории и украинских пленных. Тогда Савченко обвиняли в том, что она подстрекала украинские бригады покинуть их позиции.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Верховная Рада Надежда Савченко Новости политики
Источник: 24 Канал
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