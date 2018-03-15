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Савченко і держпереворот: яка доля чекає на депутатку

20:02, сьогодні 1951 Читать новость на русском

У четвер, 15 березня, народна депутатка Надія Савченко побувала на допиті в СБУ. А потім прийшла у парламент, щоправда, з сесійної зали її вивели і вже готують подання на зняття недоторканності.

З другої спроби, після поїздки до Європи, Надія Савченко з'явилась до СБУ. Її вже тиждень намагались допитати у справі Володимира Рубана. Він, впевнені спецслужби, готував замахи на Порошенка, Турчинова, Авакова.

"Хто не думав зірвати Банкову або Верховну Раду? Ми що живемо в 1937 році, в сталінських часах, коли це є злочином?" – сказала народна депутатка Надія Савченко.

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У той час якраз активно вирішували долю Савченко в Верховній Раді. Поки депутатка була в СБУ, її виключили з комітету національної безпеки. І на цьому не зупинилися. До парламенту внесли подання про арешт і затримку колишньої бранки. Звинувачення – серйозне.

Особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі – урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе,
– заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Після допиту Савченко пояснює, що виключати з комітету її не мали права. А тим, хто до цього причетний, буде непереливки. Адже часу в Страсбурзі, запевняє, не витрачала дарма.

"Перебуваючи у Європі, я встигла дати свідчення в юридичних судових інстанціях Європи проти корупції Порошенка, проти злочинності нашої влади", – зазначила Савченко.

З допиту Савченко поспішила в Раду. Зайшла всередину, проте довго не затрималась. До неї підійшли троє і намагались вивести. Одразу з'явилась інформація, що нардепка нібито з собою пронесла зброю. Однак, чутки не підтвердилися.

Була певна ситуація, яка носила ознаки загрози для оточуючих, тож Надію Савченко попросили вийти з зали,
– прокоментувала нардепка Ірина Луценко.

Надію Савченко підозрюють в причетності до справи Володимира Рубана. Голову громадської організації "Офіцерський корпус" затримали з арсеналом зброї, захованої в меблі. Її перевозив з окупованої території. Йому обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців за ґратами. Надія Савченко з цим не погоджувалася, адже хотіла Рубана взяти на поруки.

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До слова, це не перший спільний скандал Рубана і Савченко. Минулого року вони разом відвідували окуповані території й українських полонених. Тоді Савченко звинувачували у тому, що вона підбурювала українські бригади покинути їхні позиції.

Автор: Альона Чернецька
Теги: Верховна Рада Надія Савченко Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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