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      Савченко и Рубана опять не взяли под стражу

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      Суд по делу Савченко и Рубана перенесли на 31 мая
      Суд по делу Савченко и Рубана перенесли на 31 мая / Фото из открытых источников

      Суд в очередной раз не рассмотрел ходатайство военных прокуроров о продлении нардепу Надежде Савченко и экс-главе офицерского корпуса Владимиру Рубану срока меры пресечения в виде ареста. Оба – подозреваемые в подготовке государственного переворота и теракта.

       

      Савченко и Рубана суд выпустил из-под стражи 16 апреля в связи с истечением срока ареста. Перед этим судьи не продлили меры пресечения как Савченко, так и Рубану.

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      Так как адвокат Рубана не явился на заседание суда 7 мая, судьи решили перенести заседание, сообщила Генпрокуратура.

      "Учитывая необходимость безотлагательного решения вопроса о применении меры пресечения, прокуроры в судебном заседании заявили ходатайство о привлечении бесплатного адвоката и продолжении судебного заседания", – сообщили в прокуратуре.

      Но коллегия отказала в этом и перенесла подготовительное судебное заседание на 31 мая.

      В чем именно обвиняют Савченко и Рубана?Обоих арестовали еще год назад. Савченко подозревают в сговоре с пророссийскими боевиками Донецкой области, подготовке масштабного теракта в центре Киева, попытке свержения конституционного строя и захвата госвласти.

      Рубана задержали, когда он перевозил из оккупированной территории на свободную территорию Украины большой арсенал оружия. Ему объявили о подозрении в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием и взяли под арест.

      По данным ГПУ, с помощью оружия из оккупированных территорий Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главу МВД Арсена Авакова. Среди планов – были подрывы здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

      Савченко и Рубан целый год находились под арестом, который все время продолжали, ведь следствие по делу еще не завершилось. Однако сегодня оба освобождены из-под стражи.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Арест ГПУ Владимир Рубан Надежда Савченко
      Источник: 24 канал
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