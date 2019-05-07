Савченко і Рубана знову не взяли під варту

Суд вкотре не розглянув клопотання військових прокурорів про продовження нардепові Надії Савченко та екс-голові офіцерського корпусу Володимирові Рубану терміну запобіжного заходу у вигляді арешту. Обоє – підозрювані у підготовці державного перевороту і теракту.

Савченко і Рубана суд випустив з-під варти 16 квітня у зв'язку із закінченням терміну арешту. Перед цим судді не подовжили запобіжні заходи як Савченко, так і Рубану.

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Через те, що адвокат Рубана не з’явився на засідання суду 7 травня, судді вирішили перенести засідання, повідомила Генпрокуратура.

"Враховуючи необхідність невідкладного розв’язання питання про застосування запобіжного заходу, прокурори в судовому засіданні заявили клопотання про залучення безкоштовного адвоката і продовження судового засідання", – повідомили в прокуратурі.

Але колегія відмовила в цьому і перенесла підготовче судове засідання на 31 травня.

В чому саме звинувачують Савченко і Рубана? Обох заарештували ще рік тому. Савченко підозрюють у змові з проросійськими бойовиками Донеччини, підготовці масштабного теракту в центрі Києва, спробі повалення конституційного ладу та захоплення держвлади.



Рубана затримали, коли він перевозив з окупованої території на вільну територію України чималий арсенал зброї. Йому оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт.



За даними ГПУ, за допомогою зброї з окупованих територій Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та голови МВС Арсена Авакова. Серед планів – були підриви будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



Савченко та Рубан цілий рік перебували під арештом, який весь час продовжували, адже слідство у справі ще не завершилось. Проте на сьогодні обоє звільнені з-під варти.