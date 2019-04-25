Україна опинилась у шизофренії, або Чому випустили Савченко та Рубана

Неочікувано, але це сталося. Підозрювані в тероризмі Надія Савченко та Володимир Рубан вийшли на волю. Суд не встиг їм продовжити арешт і випустив обох з-за ґрат до наступного засідання аж 7 травня. Відтак, після тринадцяти місяців в СІЗО народна депутатка Савченко та переговорник Рубан знову на свободі.

І це абсолютно дивно, адже ще рік тому генеральний прокурор Луценко звинувачував Савченко та Рубана в підготовці страшного кривавого теракту.

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За даними Генпрокуратури та СБУ Савченко та Рубан разом зі спільниками планували не лише закидати гранатами залу Верховної ради і добити з автоматів тих депутатів, що залишаться. Ці двоє начебто також планували обстріляти з мінометів урядовий квартал і вдертися до помешкань президента, міністра внутрішніх справ та секретаря РНБО. Де і розправитися з ними заради створення в країні атмосфери кривавого хаосу.

Як доказ – СБУ тоді оприлюднила відео з прихованої камери, на якому Рубан та Савченко переконують офіцерів хмельницького полку спецназу пристати до їхньої групи заколотників.

Відео: Рубан та Савченко переконують офіцерів

Отже, якщо Савченко і Рубан і справді такі кровожерливі, як нам розповідали рік тому, то як правоохоронці допустили, що ці двоє знову опинилися на волі? Адже на суді прокурори не дуже то і заперечували проти виходу обох з-за ґрат.

Коли суддя запитав в обвинувачення, як воно ставиться до того, щоб Савченко і Рубан вийшли з під арешту, прокурор відповів: нехай суд вирішує. Ну ось суд і вирішив. І що ж тепер? Якщо Савченко та Рубан справді такі небезпечні, то вони ж, напевне, можуть зробити все, що завгодно. Вийшовши з-за ґрат, хіба вони не можуть завершити незакінчений заколот із сотнями жертв? Або, як мінімум, тиснути на можливих свідків. Чи взагалі прибрати когось із них.

Як так вийшло, що вчорашні за словами Луценка, ледь не найбільш небезпечні злочинці – відсьогодні можуть знову вільно ходити містом? Он, Надія Савченко вже заявила, що з наступного тижня навіть повернеться на роботу, тобто знову почне відвідувати засідання Верховної Ради. Тієї Верховної Ради, яку вона збиралася підірвати.



Володимир Рубан і Надія Савченко // Getty Images

Як це можливо взагалі? Що це за шизофренія така? Якщо Савченко і Рубан і справді готували жахливий теракт, то з міркувань суспільної безпеки вони мають бути за ґратами як на період судового слухання, так і після вироку, отримавши тривалий тюремний термін. Але якщо прокуратура не може довести, що вони терористи, то вони мали бути звільнені раніше, їм мала б бути виплачена компенсація за час незаконного утримання під вартою, а прокурор і слідчий мають забути про кар’єру в правоохоронних органах.

Так це працює в нормальній державі. Або ти небезпечний злочинець і сидиш за ґратами, або ти нормальна людина і ніхто не має права тебе переслідувати. Все. Третього варіанту, як у нас, в нормальній країні просто немає. А ми живемо в якійсь шизофренії. Ще вчора тебе генпрокурор називає кровожерливим терористом і звинувачує в підготовці вбивства сотень людей. А сьогодні прокурори не проти того, щоб ти вийшов на волю, і суд навіть не поспішає продовжувати розгляд твоєї справи.

І це ж не вперше. Згадайте історію із так званим державним переворотом, який начебто готував Міхеїл Саакашвілі. Позаминулого року Юрій Луценко полум’яно звинуватив Саакашвілі в тому, що той на російські гроші закупляє зброю і формує бригади бойовиків, які планують силоміць захопити владу. Тоді було порушено кримінальне провадження проти Саакашвілі та його оточення. Але колишнього президента Грузії кримінальна справа не зупинила і він ще більш затято взявся критикувати владу.



Міхеїл Саакашвілі // Sputnik / STRINGER

Чим закінчилася та історія? Знову шизофренією. Не посадкою і не зняттям звинувачень. Бо якщо Саакашвілі справді винен в державній зраді і в підготовці заколоту в нормальній країні, він би сів за ґрати. Якщо не винен, то мав бути публічно виправданий і отримати вибачення прокуратури. Натомість, у нас з нього і звинувачення не зняли і до тюрми не запроторили, а просто силоміць випхали з країни, щоб більше не дошкуляв своєю критикою нинішнім можновладцям.

Після історій із Саакашвілі та Савченко, притиснутий до стінки такою ганьбою Юрій Луценко взявся виправдовуватися. Мовляв, Генеральна прокуратура так само вважає і Савченка, і Рубана небезпечними злочинцями, і слідство вже завершила, і доказів зібрала достатньо. Це у всьому, мовляв, судді винні, не хочуть тримати за ґратами цих небезпечних заколотників.

"Судова система тяжко хвора", – написав Луценко у себе у Фейсбуці, дізнавшись рішення суду про звільнення Рубана і Савченко під варти. За його словами, Кримінально-процесуальний кодекс, ухвалений в часи Януковича, дозволяє адвокатам безкінечно затягувати судовий процес і витягати на волю небезпечних злочинців.

Тільки Луценко чомусь забув додати, що до призначення на посаду генпрокурора, він очолював найбільшу фракцію у Верховній Раді і не зробив жодної спроби подати законопроект і цей процесуальний кодекс змінити. А сьогодні у цій найбільшій фракції заступником голови працює його дружина. І її, вочевидь, теж влаштовує нинішній кодекс українського судочинства. Бо жодних спроб його змінити вона теж не зробила. Тому, що саме цей кодекс дозволяє затягувати судові слухання і витягати з-за ґрат не лише опонентів нинішньої влади.

Так само цей кодекс дозволяє не сидіти за ґратами всім друзям нинішньої влади – Насірову, Труханову, Кернесу, Розенблату, діамантовим прокурорам, Мартиненку. І ще десяткам скандальних діячів, які завжди можуть порозумітися і з суддями, і з Генеральною прокуратурою за скромну подяку.

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Відтак, ми опинилися в абсолютно божевільному світі, де немає ніякої постійної правди, і ніякої очевидної справедливості. Де всі гучні обвинувачення розсипаються або через продажність прокурорів, або через очевидну політичну вмотивованість справ. Єдиним місцем, де ще можна дізнатися правду, залишається хіба 24 канал. Де ми намагаємося змінити країну на краще. Бережіть себе і на все добре!