Савченко нашли замену на посту главы Николаевской ОГА

Исполняющим обязанности председателя Николаевской ОГА вместо отстраненного Алексея Савченко стал его первый заместитель Вячеслав Бонь.

30 марта Алексей Савченко написал заявление об отстранении с должности главы Николаевской ОГА по собственному желанию на время расследования дела о самоубийстве легендарного летчика Владислава Волошина.

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В Администрации Президента заявили, что в случае, если следствие докажет вину Савченко в причастности к самоубийству Волошина, он вообще будет уволен с должности губернатора.

На время отстранения Савченко обязанности председателя Николаевской ОГА будет выполнять его первый заместитель Вячеслав Бонь.

Эту информацию подтвердили в аппарате администрации Николаевской ОГА, пишут "Украинские новости".

Исполняет обязанности первый заместитель Вячеслав Бонь,

– уточнили в аппарате.

Согласно закону при отсутствии губернатора его обязанности исполняет первый заместитель.