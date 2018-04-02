Савченку знайшли заміну на посаді глави Миколаївської ОДА
Виконувачем обов'язків голови Миколаївської ОДА замість відстороненого Олексія Савченка став його перший заступник В'ячеслав Бонь.
30 березня Олексій Савченко написав заяву на відсторонення з посади голови Миколаївської ОДА за власним бажанням на час розслідування справи про самогубство легендарного льотчика Владислава Волошина.
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В Адміністрації Президента заявили, що у разі якщо слідство доведе провину Савченка щодо причетності до самогубства Волошина його взагалі буде звільнено з посади губернатора.
На час відсторонення Савченка обов'язки голови Миколаївської ОДА виконуватиме його перший заступник В'ячеслав Бонь.
Цю інформацію підтвердили в апараті адміністрації Миколаївської ОДА, пишуть "Українські новини".
Виконує обов'язки перший заступник В'ячеслав Бонь,
– уточнили в апараті.
Згідно з законом за відсутності губернатора його обов'язки виконує перший заступник.