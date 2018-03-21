Савченко обжаловала в Верховном суде свое исключение из парламентского комитета

В среду, 21 марта, внефракционный нардеп Надежда Савченко обжаловала в Верховном суде Украины решение Верховной Рады об исключении ее из членов комитета по национальной безопасности и обороны.

Об этом сама Савченко сообщила в своем Facebook.

Напомним, Верховная Рада 15 марта поддержала постановление №5543 об исключении Надежды Савченко из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Сегодня мной было подано административный иск в Верховный суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины об исключении меня из членов комитета по национальной безопасности и обороны,

– написала нардеп.

Читайте также: Обнародовано представление ГПУ о привлечении Савченко к уголовной ответственности

Савченко также заверила, что постановление, за которое депутаты проголосовали на заседании 15 марта, является якобы незаконным и подлежит отмене, "поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют".

"Невозможно исключить члена комитета по комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", – добавила политик.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады. Кроме того, в Верховную Раду был передан представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата.