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Савченко обжаловала в Верховном суде свое исключение из парламентского комитета

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Савченко просит Верховный суд отменить решение Совета об исключении ее из парламентского комитета
Савченко просит Верховный суд отменить решение Совета об исключении ее из парламентского комитета / Фото

В среду, 21 марта, внефракционный нардеп Надежда Савченко обжаловала в Верховном суде Украины решение Верховной Рады об исключении ее из членов комитета по национальной безопасности и обороны.

Об этом сама Савченко сообщила в своем Facebook.

Напомним, Верховная Рада 15 марта поддержала постановление №5543 об исключении Надежды Савченко из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Сегодня мной было подано административный иск в Верховный суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины об исключении меня из членов комитета по национальной безопасности и обороны,
– написала нардеп.

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Савченко также заверила, что постановление, за которое депутаты проголосовали на заседании 15 марта, является якобы незаконным и подлежит отмене, "поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют".

"Невозможно исключить члена комитета по комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", – добавила политик.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады. Кроме того, в Верховную Раду был передан представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата.

Теги: Новости политики Новости Украины Верховный суд Украины Надежда Савченко Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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