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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Савченко оскаржила у Верховному суді своє виключення з парламентського комітету

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Савченко просить Верховний суд скасувати рішення Ради про виключення її з парламентського комітету
Савченко просить Верховний суд скасувати рішення Ради про виключення її з парламентського комітету / Фото з вільних мереж

В середу, 21 березня, позафракційний нардеп Надія Савченко оскаржила у Верховному суді України рішення Верховної Ради про виключення її із членів комітету з національної безпеки та оборони.

Про це сама Савченко повідомила у своєму Facebook.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 березня підтримала постанову №5543 про виключення Надії Савченко з парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони.

Сьогодні мною було подано адміністративний позов до Верховного суду України про визнання незаконною та скасування постанови Верховної Ради України щодо виключення мене із членів комітету з національної безпеки та оборони,
– написала нардеп.

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Савченко також запевнила, що постанова, яку депутати проголосували на засіданні 15 березня, є нібито незаконною та підлягає скасуванню, "оскільки підстави, визначені діючим законодавством, для прийняття такого рішення відсутні".

"Неможливо виключити члена комiтету з комiтету. В законодавствi України є тiльки механiзми вiдкликання голови комiтету, заступника голови та секретаря комiтету", – додала політик.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради. Крім того, до Верховної Ради було передано подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата.

Теги: Новини політики Новини України Надія Савченко Верховний суд України Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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