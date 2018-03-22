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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Савченко рассказала, чем будет заниматься, несмотря ни на что

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Надежда Савченко
Надежда Савченко / "Деловая столица"

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко утверждает, что и дальше будет делать все возможное для освобождения украинских заложников на Донбассе.

Об этом политик заявила в кулуарах Верховной Рады во время общения с журналистами, передает "Гордон".

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По словам народной избранницы, ее поездка в Страсбург была направлена на то, чтобы показать европарламентариям все возможные пути для освобождения заложников.

"Их – два-три, я им их описала. Надеюсь, что между выборами, которые состоялись в России, и Чемпионатом мира по футболу можно будет реализовать эти ходы. Я верю, потому что много европейских политиков уверили меня, что в течение трех месяцев этот вопрос имеет хорошие шансы на решение. Если будет нужно, я буду и дальше ездить к европейским политикам, буду стараться всячески контактировать с врагом, чтобы забрать наших людей", – подчеркнула Савченко.

Напомним, в феврале 2017 года депутат Надежда Савченко побывала в оккупированном Донецке, чтобы "проверить условия содержания украинских пленных" и встретилась с бойцами АТО.

Теги: Надежда Савченко Новости Украины Новости политики заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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