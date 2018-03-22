Савченко розповіла, чим займатиметься, незважаючи ні на що
Позафракційний народний депутат Надія Савченко стверджує, що й надалі робитиме все можливе для звільнення українських заручників на Донбасі.
Про це політик заявила у кулуарах Верховної Ради під час спілкування з журналістами, передає "Гордон".
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За словами народної обраниці, її поїздка до Страсбурга була спрямованою, щоб показати європарламентарям усі можливі шляхи щодо звільнення заручників.
"Їх – два-три, я їм їх описала. Сподіваюся, що між виборами, які відбулися в Росії, і чемпіонатом світу з футболу можна буде реалізувати ці ходи. Я вірю, тому що багато європейських політиків запевнило мене, що протягом трьох місяців це питання має гарні шанси на вирішення. Якщо буде потрібно, я буду й далі їздити до європейських політиків, буду намагатися всіляко контактувати з ворогом, щоб забрати наших людей", – наголосила Савченко.
Нагадаємо, у лютому 2017 року депутат Надія Савченко побувала в окупованому Донецьку, щоб "перевірити умови утримання українських полонених" та зустрілася з бійцями АТО.