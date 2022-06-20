Сажал на низший стул и читал досье: экс-премьер Британии рассказал странную историю о Путине

В последнее время Владимир Путин стал настоящим мемом с этими его длиннющими столами для переговоров. Оказывается, чудачества у него наблюдали задолго до этого.

Как рассказал бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, у него был довольно необычный визит в Москву в 2006 году. Тогда он, занимая пост министра финансов, выслушал от Путина досье, подготовленное спецслужбами России.

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Усадили на низкий стул и заставили слушать досье

Как говорит Браун, тогда он занимал пост Канцлера казначейства. Таково официальное название должности министра финансов.

Меня усадили на очень низкий стул так, чтобы я смотрел на него снизу вверх. Без сомнений, он достаточно низкий мужчина и носит на ногах эти повышенные каблуки,

– заметил Браун.

Он добавил, что президент России во время встречи вытащил из досье бумаги. У них была собрана вся информация о премьере. Как подчеркнул Браун, Путин пытался продемонстрировать, что знает о нем больше, чем он.

Более того, экспремьер подчеркивает, что президент России не изменился. Он всегда был агрессивным и даже угрожал ему. Так что у Брауна точно не было никаких иллюзий по поводу диктатора из Кремля.

Путин понимает и уважает только грубую силу

Бывший премьер-министр Великобритании подчеркнул, что Путин понимает и уважает исключительно грубую силу. В то же время компромиссы, по мнению президента страны-агрессорки, – проявление слабости. Причем сам Путин для достижения поставленных целей готов чихать на любые принципы.

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Заметим, что ответную встречу Браун и Путин провели за несколько месяцев до отравления Александра Литвиненко. Напомним, что бывший агент ФСБ в Лондоне был убит россиянами.

Как рассказывает Браун, он понимал, что это не разовая акция. И действительно, спустя 12 лет спецагенты ГУР при минобороны России отравили уже семью Скрипачей. Это произошло в 2018 году в Солсбери.

Вялая реакция на аннексию Крыма дала толчок Путину

По словам Брауна, если бы Запад не столь вяло реагировал на аннексию Крыма, то Путин мог бы не продолжать свои агрессивные действия. Он напомнил не только войну против Украины, но и Сирию.

В то же время, следует понимать, что в последнее время распространяется много информации о состоянии здоровья Владимира Путина. Мол, он серьезно болен и никто не знает, кто может заменить президента, если тот отойдет от дел или просто умрет.

Борьба за трон в России обострилась

Соответствующее мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что Рогозин и Медведев уже начинают плавно затачивать лыжи , ведь понимают, что у Путина серьезные проблемы.

Секретарь СНБО также отметил, что оба этих персонажа не просто так используют риторику Путина. Ведь его действия поддерживают 80% граждан России. А это значит, что им просто невыгодно отстранить себя от нынешней власти.

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