"Сбербанк" требует от киевлянки погасить долг ее покойного отца и заплатить миллион рублей

Российский "Сбербанк" решил "напомнить" семье мужчины, умершего 3 года назад, о кредите, который нужно погасить. Теперь дочь умершего заставляют выплатить миллион рублей, то есть 370 тысяч гривен.

По словам женщины, после смерти ее отца, нотариус сделала запрос в банки. Однако о наличии кредитов ее не уведомили. Однако если бы "Сбербанк" обратился еще 3 года назад, то долг был бы на четверть меньше.

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В действиях банка нарушения закона не видят

О кредите женщина узнала случайно – друг семьи наведался в дом ее отца в Подмосковье. Там он в почтовом ящике нашел письмо с требованием от женщины погасить долги отца. Она была удивлена этим известием.

Всего у ее покойного отца были 3 кредита, которые вместе с процентами теперь составляют 1 миллион рублей. Однако, если бы женщина узнала о кредите после получения наследства, то пришлось бы платить 763 тысячи рублей, из которых 334 тысячи покрыла бы страховка. То есть сумма была бы значительно меньше.

Однако адвокат семьи убежден, что в действиях банка нет нарушений. Однако в соответствии с нормами этики, о кредите нужно было сообщить сразу и по месту жительства наследницы – дочери покойного.

В нашем случае сообщения были, но они предоставлялись по месту нахождения недвижимого имущества умершего, то есть в Подмосковье. А в наследственном деле, которое у банка было четко сказано, что местом жительства наследницы является Киев. Они должны были сообщить ей туда. А тут сообщения направлялись к месту, где никто не живет,

– пояснил юрист.

В "Сбербанке" говорят, что изучают эту ситуацию, а женщина планирует обратиться в суд с требованием пересчитать сумму кредита и установить ее в таком размере, каким он был на момент смерти ее отца.