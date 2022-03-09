Сбежал из воинской части в Одессе: в Николаеве задержали дезертира, фото
9 марта 2022 , 04:59Читати новину українською
Источник:телеграм "Энергоатом"
На сегодня в Украине продолжается война, которую начала Россия. Однако в Николаеве произошел неординарный инцидент.
В Николаеве произошло необычное событие.
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В Николаеве задержали дезертира
Бойцы Николаевской областной стражи задержали дезертира в городе. Известно, что он сбежал из воинской части в Одессе.
Мужчину передали правоохранителям для установления всех обстоятельств и принятия решения.
В Николаеве задержали дезертира / Фото из телеграма "Энергоатом"
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