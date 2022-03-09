У Миколаєві сталася незвичайна подія.

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У Миколаєві затримали дезертира

Бійці Миколаївської обласної варти затримали дезертира у місті. Відомо, що він втік з військової частини в Одесі.

Чоловіка передали правоохоронцям задля встановлення усіх обставин та ухвалення рішення.

У Миколаєві затримали дезертира / Фото телеграм "Енергоатом"

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