У Миколаєві сталася незвичайна подія.
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У Миколаєві затримали дезертира
Бійці Миколаївської обласної варти затримали дезертира у місті. Відомо, що він втік з військової частини в Одесі.
Чоловіка передали правоохоронцям задля встановлення усіх обставин та ухвалення рішення.
У Миколаєві затримали дезертира / Фото телеграм "Енергоатом"
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