Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що це буде за їхнім бажанням. Кількість таких добровольців збільшується, передає 24 канал.
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Україна мужньо відбиває атаки російських загарбників і їй на допомогу почали їхати добровольці з усього світу. МВС пообіцяло, що вони зможуть отримати наше громадянство.
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що це буде за їхнім бажанням. Кількість таких добровольців збільшується, передає 24 канал.
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