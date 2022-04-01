Изменения могут быть внесены в статью 332 Уголовного кодекса Украины. Инициаторами документа являются Петр Павловский, Мария Мезенцева, Валерий Зуб, Николай Кириченко и Дмитрий Микиша.

К теме В Одесской области "терроборонцы" пытались переправить через границу "волонтеров"

Какие изменения предлагает законопроект:

выезд из страны во время военного положения или особого периода вне пунктов пропуска или с использованием поддельных документов будет караться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет ;

те же действия, которые совершают военнообязанные, резервисты, лица, подлежащие мобилизации, нардепы, представители органов власти, работники правоохранительных органов, судьи и прокуроры будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без;

за повторные нарушения или совершенные группой лиц предлагается наказывать лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без;

если незаконное пересечение связано с насилием или применением оружия – то за это от 10 до 15 лет колонии с конфискацией имущества или без.

Отметим, что недавно пограничники поделились забавными историями , как мужчины пытаются избежать мобилизации и пытаются "прорваться" через границу. Среди самых оригинальных: мужчина, изображавший больного иностранца, изобретатель, спрятавшийся в бейби-боксе, а также комиссованный из-за "тяжелых родов".