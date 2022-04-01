Зміни можуть внести у статтю 332 Кримінального кодексу України. Ініціаторами документа є Петро Павловський, Марія Мезенцева, Валерій Зуб, Микола Кириченко та Дмитро Микиша.

До теми На Одещині "тероборонці" намагалися переправити через кордон "волонтерів"

Які зміни пропонує законопроєкт:

виїзд з країни під час воєнного стану або особливого періоду поза пунктами пропуску або з використанням підроблених документів каратиметься позбавленням волі на строк від 3 до 5 років ;

; ті самі дії, які вчиняють військовозобов'язані, резервісти, особи, які підлягають мобілізації, нардепи представники органів влади, працівники правоохоронних органів, судді та прокурори каратимуться позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без;

за повторні порушення або вчинені групою осіб пропонується карати позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна або без;

якщо незаконний перетин пов'язаний з насильством або застосуванням зброї – то за це від 10 до 15 років колонії з конфіскацією майна або без.

Зазначимо, що нещодавно прикордонники поділись кумедними історіями, як чоловіки намагаються уникнути мобілізацію і пробують "прорватись" через кордон. Серед найоригінальніших: чоловік, який вдавав хворого іноземця, винахідник, який сховався у бейбі-боксі, а також комісований через "важкі пологи".