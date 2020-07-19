В городе Гатчина, в Ленинградской области России, активист Владимир Шипицын провел пикет в поддержку крымских татар. Во время акции он держал в руках украинский флаг. В конце концов правоохранители его попытались задержать, но теперь Владимиру "шьют" нападение на представителя полиции.

Подробнее о деле против проукраинского активиста в России

Шипицын является активистом движения "Стратегия – 18". Накануне они вышли на акцию против уголовного преследования крымских татар. Владимир стоял с плакатом "Свободу узникам "дела Хизб ут-Тахрир" и держал украинский флаг, передает "Медиазона".

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В конце концов российские полицейские задержали шестерых участников пикета. По словам адвоката Антона Юпанов, при задержании Шипицын упал, а пластиковое древко флага в этот момент сбило с полицейского кепку. Этот момент также можно увидеть на видео, которое выложили в сети.

Смотрите видео задержания Владимира Шипицына

Вчера в Гатчине активист Владимир Шипицын упал во время задержания и случайно флагом сбил кепку с полицейского https://t.co/MYjmm2xnsx Против активиста возбудили уголовное дело, сейчас он в ИВС, его ждет допрос pic.twitter.com/NTJl0KCMUk — Медиазона (@mediazzzona) July 19, 2020

По данному факту Гатчинский отдел Следственного комитета России возбудил против активиста уголовное дело. Речь о статье Уголовного кодекса РФ о применении насилия в отношении полицейского.

Его обвиняют в том, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове,

– говорит Юпанов.

Что теперь ждет Шипицына

Сейчас активист в статусе подозреваемого находится в изоляторе временного содержания. Здесь он пробудет еще как минимум сутки – пока не истекут 48 часов после задержания.

19 июля его допросили по этому уголовному делу. Суд по избранию меры персечения активисту еще не назначали.

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