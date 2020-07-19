Сбил с полицейского кепку – "шьют" дело о нападении: в РФ задержали проукраинского активиста
В городе Гатчина, в Ленинградской области России, активист Владимир Шипицын провел пикет в поддержку крымских татар. Во время акции он держал в руках украинский флаг. В конце концов правоохранители его попытались задержать, но теперь Владимиру "шьют" нападение на представителя полиции.
Подробнее о деле против проукраинского активиста в России
Шипицын является активистом движения "Стратегия – 18". Накануне они вышли на акцию против уголовного преследования крымских татар. Владимир стоял с плакатом "Свободу узникам "дела Хизб ут-Тахрир" и держал украинский флаг, передает "Медиазона".
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В конце концов российские полицейские задержали шестерых участников пикета. По словам адвоката Антона Юпанов, при задержании Шипицын упал, а пластиковое древко флага в этот момент сбило с полицейского кепку. Этот момент также можно увидеть на видео, которое выложили в сети.
Смотрите видео задержания Владимира Шипицына
По данному факту Гатчинский отдел Следственного комитета России возбудил против активиста уголовное дело. Речь о статье Уголовного кодекса РФ о применении насилия в отношении полицейского.
Его обвиняют в том, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове,
– говорит Юпанов.
Что теперь ждет Шипицына
Сейчас активист в статусе подозреваемого находится в изоляторе временного содержания. Здесь он пробудет еще как минимум сутки – пока не истекут 48 часов после задержания.
19 июля его допросили по этому уголовному делу. Суд по избранию меры персечения активисту еще не назначали.
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Коротко о деле "Хизб ут-Тахрир"
- Рустема Эмирусеинова, Эскендера Абдулганиева и Арсена Абхаирова задержали 14 февраля 2019 года в Красногвардейском районе оккупированного Крыма. Их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в РФ называют террористической. Кроме того, ее деятельность здесь запрещена.
- 9 октября российские следователи завершили следственные действия по делу. После этого стороны начали ознакомление с материалами уголовного производства.
- 11 декабря российская прокуратура вручила обвинительное заключение в окончательной редакции фигурантам красногвардейской группы "дела "Хизб ут-Тахрир". Дело передано в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.
- 27 декабря суд в Ростове-на-Дону на полгода продлил арест фигурантам красногвардейской группы.
- 15 января 2020 года их этапировали из оккупированного Россией Крыма в Ростов-на-Дону.