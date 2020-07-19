У містечку Гатчин, що в Ленінградській області Росії, активіст Володимир Шипіцин провів пікет на підтримку кримських татар. Під час акції він тримав у руках український прапор. Зрештою правоохоронці його спробували затримати, але тепер Володимиру "шиють" напад на представника поліції.

Детальніше про справу проти проукраїнського активіста в Росії

Шипіцин є активістом руху "Стратегія – 18". Напередодні вони вийшли на акцію проти кримінального переслідування кримських татар. Володимир стояв із плакатом "Свободу в'язням" справи Хізб ут-Тахрір" і тримав український прапор, передає "Медиазона".

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Зрештою російські поліцейські затримали шістьох учасників пікету. За словами адвоката Антона Юпанов, під час затримання Шипіцин впав, а пластикове древко прапора в цей момент збило з поліцейського кепку. Цей момент також можна побачити на відео, що виклали в мережі.

Дивіться відео затримання Володимира Шипіцина

Вчера в Гатчине активист Владимир Шипицын упал во время задержания и случайно флагом сбил кепку с полицейского https://t.co/MYjmm2xnsx Против активиста возбудили уголовное дело, сейчас он в ИВС, его ждет допрос pic.twitter.com/NTJl0KCMUk — Медиазона (@mediazzzona) July 19, 2020

За цим фактом гатчинський відділ Слідчого комітету Росії порушив проти активіста кримінальну справу. Мовиться про статтю Кримінального кодексу РФ про застосування насильства щодо поліцейського.

Його звинувачують у тому, що він пластиковою трубкою від прапора вдарив співробітника поліції по голові,

– каже Юпанов.

Що тепер чекає на Шипіціна

Наразі активіст у статусі підозрюваного перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Тут він пробуде ще принаймні добу – поки не закінчаться 48 годин після затримання.

19 липня його допитали за цією кримінальною справою. Суд щодо обрання запобіжного заходу активісту ще не призначали.

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