Збив з поліцейського кепку – "шиють" справу про напад: у РФ затримали проукраїнського активіста
У містечку Гатчин, що в Ленінградській області Росії, активіст Володимир Шипіцин провів пікет на підтримку кримських татар. Під час акції він тримав у руках український прапор. Зрештою правоохоронці його спробували затримати, але тепер Володимиру "шиють" напад на представника поліції.
Детальніше про справу проти проукраїнського активіста в Росії
Шипіцин є активістом руху "Стратегія – 18". Напередодні вони вийшли на акцію проти кримінального переслідування кримських татар. Володимир стояв із плакатом "Свободу в'язням" справи Хізб ут-Тахрір" і тримав український прапор, передає "Медиазона".
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Зрештою російські поліцейські затримали шістьох учасників пікету. За словами адвоката Антона Юпанов, під час затримання Шипіцин впав, а пластикове древко прапора в цей момент збило з поліцейського кепку. Цей момент також можна побачити на відео, що виклали в мережі.
Дивіться відео затримання Володимира Шипіцина
За цим фактом гатчинський відділ Слідчого комітету Росії порушив проти активіста кримінальну справу. Мовиться про статтю Кримінального кодексу РФ про застосування насильства щодо поліцейського.
Що тепер чекає на Шипіціна
Наразі активіст у статусі підозрюваного перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Тут він пробуде ще принаймні добу – поки не закінчаться 48 годин після затримання.
19 липня його допитали за цією кримінальною справою. Суд щодо обрання запобіжного заходу активісту ще не призначали.
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Коротко про справу "Хізб ут-Тахрір"
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- 9 жовтня російські слідчі завершили слідчі дії у справі. Після цього сторони почали ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
- 11 грудня російська прокуратура вручила обвинувальний висновок у остаточній редакції фігурантам червоногвардійської групи "справи "Хізб ут-Тахрір". Справу передано до Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону для розгляду по суті.
- 27 грудня суд у Ростові-на-Дону на пів року продовжив арешт фігурантам красногвардійської групи.
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