Сбил на "зебре": в Мариуполе под колеса автомобиля попали мама с дочкой

30 августа в Мариуполе произошло ужасное ДТП. На пешеходном переходе автомобиль "ВАЗ" совершил наезд на маму с дочкой. К счастью, обе выжили, но с тяжелыми травмами находятся в больнице.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

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Автомобиль под управлением 29-летнего мариупольца сбил на "зебре" женщину с ребенком. Маму и ее 12-летнюю дочь доставили в больницу с переломами и травматическим шоком,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло 30 августа, около 16:00 в Левобережном районе Мариуполя. На снимках с места инцидента видно, что от удара с ног потерпевших слетела обувь.

Все обстоятельства совершения ДТП устанавливают правоохранители, назначаются экспертизы. Водителю уже провели медицинский осмотр. Продолжается досудебное расследование.



На пешеходном переходе в Мариуполе автомобиль сбил маму с ребенком