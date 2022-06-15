Сбили вертолет с ПЗРК, уничтожили "Пион" и 2 военных склада: главное о боях на Юге 14 июня

На Юге россияне пока не ведут активные наступательные действия, они укрепляют оборонительные рубежи. В то же время украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов.

Россияне дважды в сутки пытались нанести авиаудар. Утром ВСУ сбили вражеский вертолет из переносного зенитно-ракетного комплекса. Днем другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах.

Кстати Зеленский назвал увольнение Херсона одной из ключевых задач ВСУ

ВСУ разбили скопления россиян и вражеские склады

Украинские защитники не заставили себя ждать с ответом на атаки россиян. Наша авиация 3 раза ударила по скоплению кафиров и их военной техники в Херсонской области. Также ракетные удары нанесли по составам горючего и района сосредоточение техники. Кроме того, подавили 2 командно-наблюдательных пункта врага.

Утраты россиян на Юге

За сутки украинские подразделения нанесли значительные потери захватчикам. В частности, ликвидировали 70 россиян и более 60 единиц вражеской техники, среди которых:

1 вертолет,

1 самоходная пушка "Пион",

1 реактивная система залпового огня "Град",

3 гаубицы 152 миллиметра,

19 единиц бронированной техники,

33 автомобильной,

4 – инженерной.

Также в целом уничтожили 2 склада боеприпасов. Напомним, что за сутки 14 июня украинские военные уничтожили на Юге 28 кафиров и 10 единиц техники. Среди них кроме беспилотников "Орлан-10" была гаубица "Мста-Б", командно-штабная машина, 5 единиц бронированной и другой автомобильной техники.

Ракетная угроза из Черного моря

В ОК "Юг" предупредили, что корабельную группировку вражеского флота в северо-западной части Черного моря снова переформатировали. Сейчас в акватории находится 2 ракетных корабля и 1 подлодка. Они оснащены 20 крылатыми ракетами, что создает ракетную угрозу. Кроме того, кафиры держат в море один большой десантный корабль. Это декларирует сохранение намерений россиян на десантную операцию.

Учитывая это, украинцев просят не пренебрегать мерами безопасности и соблюдать правила воздушной тревоги. Кроме того, призывают не подвергаться информационным вбросам и тщательно проверять информацию.

Смотрите также – представитель Центра нацпротива рассказал, что на Юге кафиры успешно провалили задачу: