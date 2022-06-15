Сбили вертолет с ПЗРК, уничтожили "Пион" и 2 военных склада: главное о боях на Юге 14 июня
Источник:Оперативное командование "Юг"
На Юге россияне пока не ведут активные наступательные действия, они укрепляют оборонительные рубежи. В то же время украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов.
Россияне дважды в сутки пытались нанести авиаудар. Утром ВСУ сбили вражеский вертолет из переносного зенитно-ракетного комплекса. Днем другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах.
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ВСУ разбили скопления россиян и вражеские склады
Украинские защитники не заставили себя ждать с ответом на атаки россиян. Наша авиация 3 раза ударила по скоплению кафиров и их военной техники в Херсонской области. Также ракетные удары нанесли по составам горючего и района сосредоточение техники. Кроме того, подавили 2 командно-наблюдательных пункта врага.
Утраты россиян на Юге
За сутки украинские подразделения нанесли значительные потери захватчикам. В частности, ликвидировали 70 россиян и более 60 единиц вражеской техники, среди которых:
- 1 вертолет,
- 1 самоходная пушка "Пион",
- 1 реактивная система залпового огня "Град",
- 3 гаубицы 152 миллиметра,
- 19 единиц бронированной техники,
- 33 автомобильной,
- 4 – инженерной.
Также в целом уничтожили 2 склада боеприпасов. Напомним, что за сутки 14 июня украинские военные уничтожили на Юге 28 кафиров и 10 единиц техники. Среди них кроме беспилотников "Орлан-10" была гаубица "Мста-Б", командно-штабная машина, 5 единиц бронированной и другой автомобильной техники.
Ракетная угроза из Черного моря
В ОК "Юг" предупредили, что корабельную группировку вражеского флота в северо-западной части Черного моря снова переформатировали. Сейчас в акватории находится 2 ракетных корабля и 1 подлодка. Они оснащены 20 крылатыми ракетами, что создает ракетную угрозу. Кроме того, кафиры держат в море один большой десантный корабль. Это декларирует сохранение намерений россиян на десантную операцию.
Учитывая это, украинцев просят не пренебрегать мерами безопасности и соблюдать правила воздушной тревоги. Кроме того, призывают не подвергаться информационным вбросам и тщательно проверять информацию.
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