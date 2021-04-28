Сбило авто и наехал троллейбус: жесткое ДТП с пешеходом в Днепре
На набережной Победы в Днепре вечером 27 апреля мужчину сбил автомобиль. Затем пешеход попал под колеса троллейбуса. Его забрала скорая.
Источник:24 канал
Как сообщили в полиции Днепра в комментарии 24 каналу, это случилось примерно в 21:00. Мужчина переходил дорогу не на пешеходном переходе.
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Последствия аварии с пешеходом в Днепре / Коллаж телеграм-канала "Днепр сегодня"
Подробнее об инциденте
- За рулем автомобиля Geely был 64-летний мужчина.
- Он не успел затормозить и сбил пешехода.
- Как следствие тот упал под колеса троллейбуса.
- Его забрала скорая помощь. Пока состояние пострадавшего неизвестно.
- Правоохранители начали расследование.
Что еще известно
По фото с места происшествия видно, что у Geely помялась крыша, капот, отпало зеркало и пробито лобовое стекло. На дороге остались пятна крови.
Как сообщил телеграм-канал "Дніпро зараз", мужчина почти перебежал на другую сторону дороги. Это произошло в 50 метрах от пешеходного перехода. Троллейбус в момент ДТП отъезжал от остановки.
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