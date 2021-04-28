На набережной Победы в Днепре вечером 27 апреля мужчину сбил автомобиль. Затем пешеход попал под колеса троллейбуса. Его забрала скорая.

Как сообщили в полиции Днепра в комментарии 24 каналу, это случилось примерно в 21:00. Мужчина переходил дорогу не на пешеходном переходе.

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Последствия аварии с пешеходом в Днепре / Коллаж телеграм-канала "Днепр сегодня"

Подробнее об инциденте

За рулем автомобиля Geely был 64-летний мужчина.

Он не успел затормозить и сбил пешехода.

Как следствие тот упал под колеса троллейбуса.

Его забрала скорая помощь. Пока состояние пострадавшего неизвестно.

Правоохранители начали расследование.

Что еще известно

По фото с места происшествия видно, что у Geely помялась крыша, капот, отпало зеркало и пробито лобовое стекло. На дороге остались пятна крови.

Как сообщил телеграм-канал "Дніпро зараз", мужчина почти перебежал на другую сторону дороги. Это произошло в 50 метрах от пешеходного перехода. Троллейбус в момент ДТП отъезжал от остановки.

Обратите внимание! На трассе Днепр – Запорожье 22 апреля автомобиль Peugeot 308 сбил 2 детей на пешеходном переходе. Впоследствии пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали. Мальчику удалили часть черепа, а девочка – в коме.