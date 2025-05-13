Катастрофа рейса MH17: в МИД Украины отреагировали на прогресс в деле
- Совет международной организации гражданской авиации признал Россию ответственной за сбивание рейса MH17 в 2014 году, что привело к гибели 298 человек.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это решение шагом к восстановлению справедливости и сигналом для России, что правда всегда побеждает.
Совет Международной организации гражданской авиации 12 мая признал ответственность России за сбивание рейса MH17 17 июля 2014 года над Донецкой областью. Тогда погибли 298 человек.
В МИД Украины приветствовали решение Совета Международной организации гражданской авиации, передает 24 Канал.
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Реакция Украины
Министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х назвал это событие "еще одним шагом на пути к восстановлению справедливости".
По его словам, решение ІСАО – это четкий сигнал России, что сколько бы она не вкладывала денег и усилий в ложь и сокрытие собственных преступлений, правда всегда побеждает.
Сибига также поздравил своих коллег – глав МИД Нидерландов и Австралии – с этой общей победой, которая является чрезвычайно важной для семей погибших в трагедии MH17.