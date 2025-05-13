Катастрофа рейса MH17: в МИД Украины отреагировали на прогресс в деле

Совет Международной организации гражданской авиации 12 мая признал ответственность России за сбивание рейса MH17 17 июля 2014 года над Донецкой областью. Тогда погибли 298 человек.

В МИД Украины приветствовали решение Совета Международной организации гражданской авиации, передает 24 Канал.

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Реакция Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х назвал это событие "еще одним шагом на пути к восстановлению справедливости".

По его словам, решение ІСАО – это четкий сигнал России, что сколько бы она не вкладывала денег и усилий в ложь и сокрытие собственных преступлений, правда всегда побеждает.

Сибига также поздравил своих коллег – глав МИД Нидерландов и Австралии – с этой общей победой, которая является чрезвычайно важной для семей погибших в трагедии MH17.