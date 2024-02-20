Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что все хорошо знают, какой именно инструмент применяется для сбития вражеской авиации, передает 24 Канал. Однако представитель Воздушных сил отказался называть "секретное оружие" вслух.

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Оружия нужно больше

Юрий Игнат сказал, что подобные хорошие новости были и раньше, в частности из Одесской области, Херсонщины и Брянского направления. Во всех этих местах помогали сбивать вражеские самолеты инструменты, которые Украине передали западные партнеры.

Все знают что это за инструмент. Мы не будем называть его вслух, но хорошо, что он у нас есть. Хотя бы таких инструментов было бы больше, чтобы прикрывать линию фронта,

– объяснил Игнат.

Он отметил, что Украине нужны именно дальнобойные системы, которые смогут доставать врага и заставлять его меньше наглеть и не подлетать ближе. Сейчас, как отметил Игнат, враг активизировал авиацию с ударами управляемых авиационных бомб, и вообще авиационных средств поражения – штурмовая авиация, вертолеты и собственно истребители.

Враг боится подлетать ближе

Игнат рассказал, что на тех участках, где были сбиты российские самолеты, враг уже не так часто появляется и не так близко подлетает. "Надо дождаться тех желанных самолетов, потому что без них создать полноценную систему ПВО трудно", – добавил представитель Воздушных сил.

Российский самолетопад