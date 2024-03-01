В эфире 24 Канала командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал, уменьшают ли россияне использование "Сушек" из-за самолетопада. К слову, целом на счету Воздушных сил ВСУ сбитых 348 самолетов и 325 вертолетов.

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"Это только начало"

Линия фронта достаточно широкая. Даже если на одной части фронта украинские военные сбили определенное количество самолетов, то на другой – вражеские самолеты до сих пор есть.

Трудно сказать, что именно на том направлении, где держит оборону бригада "Рубеж", уменьшилось или увеличилось количество КАБов,

– отметил командира экипажа БПЛА "Кара небесная".

По его словам, количество КАБов точно уменьшилось на территории, где украинские военные сбили вражеские самолеты, в частности в районе Авдеевки и Мариуполя.

Ребята с Авдеевского направления, с которыми я общаюсь, рассказывают, что в последнее время россияне действительно боятся использовать авиацию из-за огромных потерь. Этот месяц был для россиян действительно "лютым" в направлении авиации,

– сказал Отченаш.

Он напомнил, что Воздушные силы в конце зимы ликвидировали более 13 самолетов, в частности Су-34 и Су-35, а также один самолет А-50, который стоит 300 миллионов долларов.

"Это действительно мощная потеря для воздушных сил России. Надеюсь, что это только начало", – отметил командир экипажа БПЛА "Кара небесная".

За сутки россияне потеряли три Су-34