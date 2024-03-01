В етері 24 Каналу командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів, чи зменшують росіяни використання "Сушок" через літакопад. До слова, загалом на рахунку Повітряних сил ЗСУ збитих 348 літаків та 325 гелікоптерів.

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"Це тільки початок"

Лінія фронту досить широка. Навіть якщо на одній частині фронту українські військові збили певну кількість літаків, то на іншій – ворожі літаки досі є.

Важко сказати, що саме на тому напрямку, де тримає оборону бригада "Рубіж", зменшилась чи збільшилась кількість КАБів,

– зазначив командира екіпажу БпЛА "Кара небесна".

За його словами, кількість КАБів точно зменшилася на території, де українські військові збили ворожі літаки, зокрема у районі Авдіївки та Маріуполя.

Хлопці з Авдіївського напрямку, з якими я спілкуюся, розповідають, що останнім часом росіяни дійсно бояться використовувати авіацію через величезні втрати. Цей місяць був для росіян справді "лютим" у напрямку авіації,

– мовив Отченаш.

Він нагадав, що Повітряні сили наприкінці зими ліквідували понад 13 літаків, зокрема Су-34 та Су-35, а також один літак А-50, який коштує 300 мільйонів доларів.

"Це дійсно потужна втрата для повітряних сил Росії. Сподіваюся, що це тільки початок", – наголосив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна".

За добу росіяни втратили три Су-34