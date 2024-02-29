Про це 24 Каналу зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Наразі окупанти зменшили свою інтенсивність у повітрі.
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Як впливає знищення винищувачів
В України з'явилося більше засобів, які дозволяють ліквідовувати окупантів на далеких відстанях, підкреслив Ігнат. Вкрай важливо мати далекобійні системи ППО, дочекатися винищувачів F-16, бо незважаючи на їхню модифікацію, ця техніка краща за наявну радянську.
"Коли все це запрацює в комплексі – і наземні, і повітряні комплекси – це допоможе ще ефективніше працювати проти окупантів", – пояснив він.
Ворог наростив сили на східному та південному напрямках. Зокрема, на останньому завдає ударів КАБами. Тому вдалося знищити велику кількість російської техніки.
Командування посилає пілотів на виконання завдань, а вони вже на власні очі бачили, як горять А-50 і падають Іл-22, Су-34, Су-35 за цей короткий період. Тому у них є певний мандраж, бо розуміють, що можуть потрапити під приціл Patriot чи іншого комплексу, який може їх дістати на великій відстані,
– відзначив речник.
За його словами, росіяни стали обрежнішими. Вже четвертий день поспіль не спостерігається літаків А-50 на Азовському напрямку. Відповідно вони стали менше застосовувати керованих авіабомб на південному напрямку.
"Можливо, у них немає достатньої кількості, щоб завдавати більше ударів, а може роблять свої висновки. Як бачимо, Повітряні сили працюють по Су-34, Су-35 та інших цілях фактично щодня. Так, не завжди вдається їх знищувати, вони можуть використовувати протиракетні маневри, але можливості і засоби є завдяки спланованим діям керівництва Повітряних сил", – додав Юрій Ігнат.
Що відомо про збиття винищувачів Су-34: останні новини
- На ранок 29 лютого у Повітряних силах повідомили про знищення одного винищувача Су-34. Згодом – про знищення ще двох на Авдіївському та Маріупольському напрямках.
- Два дні тому українські захисник "мінуснули" ще два російські Су-34. Сталося це на східному напрямку.
- Таким чином за останні 12 днів українські захисники знищили 13 російських літаків. Це загрожує окупантам значними проблемами на фронті.