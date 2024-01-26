Сбитие Ил-76 в России: в ООН обсудили возможное пребывание на борту украинских пленных

В ООН не могут установить находились ли украинские военнопленные на борту сбитого военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

Об этом заявила заместитель генсекретаря ООН Розмари Дикарло во время заседания Совета Безопасности ООН 25 января. В то же время она подчеркнула, что сбивание самолета Ил-76 следует рассматривать в контексте вторжения России в Украину и продолжения войны.

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"По данным российских властей, на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, 6 российских членов экипажа и 3 российских военнослужащих. По данным украинских властей, на борту самолета могли быть ракеты для российской военной системы", – отметила Дикарло.

В частности, она отметила, что Украина призвала к проведению международного расследования.

ООН не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы. Очевидно то, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и войны, что продолжается,

– сказала заместитель генсека ООН.

Интенсивность российских ударов возросла

Также Дикарло заявила, что в последние недели интенсивность атак на Украину со стороны России выросли, что указывает на опасную траекторию войны.

Она выразила обеспокоенность ракетными ударами и обстрелами по гражданским районам, что приводят к гибели и ранениям мирных жителей, а также к разрушению критически важной инфраструктуры.

Россия не запрашивала "режим тишины"

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин во время заседания сообщила, что Украина не была проинформирована о перевозке своих военнопленных на самолете Ил-76, потерпевшего катастрофу в Белгородской области.

Поэтому, "если факт подтвердится, это будет свидетельствовать об использовании Россией людей в качестве живого щита для прикрытия транспортировки боекомплекта, которым бьют по украинским городам".

Гайовишин также напомнила, что за последнюю неделю Россия усилила ракетные удары по территории Харьковской области, следствием чего стали массовые жертвы среди гражданских людей. Она связала эти атаки с увеличением количества военно-транспортных самолетов, в частности Ил-76, которые в последнее время направляются к аэродрому Белгорода.

Учитывая ситуацию, ВСУ и в дальнейшем будут принимать меры по уничтожению средств доставки, а также контроля воздушного пространства для ликвидации террористической угрозы, в частности на направлении Белгород – Харьков,

– заявила представительница Украины.

Она напомнила, что по законам ведения войны, военно-транспортные самолеты вооруженных сил России являются легитимной военной целью.

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