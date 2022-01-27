Сбитие самолета ВСУ возле Луганского аэропорта: боевиков приговорили к пожизненному

Бывшего главаря боевиков Луганщины и его сообщников приговорили к пожизненному заключению. Дело касается сбития самолета Вооруженных сил Украины вблизи Луганского аэропорта в 2014 году.

Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений решение суда первой инстанции по этому делу.

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Главаря боевиков и его подельников осудили

Согласно решению суда, к пожизненному лишению свободы приговорили

бывшего руководителя террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого,

заместителя командира незаконного вооруженного формирования "Батальон Заря" Андрея Патрушева,

командира незаконного вооруженного формирования "Витязь" Алексея Гуреева.

Всем были оглашены приговоры за совершение террористического акта.

В настоящее время Служба безопасности Украины принимает меры по обеспечению выполнения решения суда, в частности, по задержанию обвиняемых и этапированию их для отбывания наказания.

Детали преступления, совершенного боевиками

По информации следствия, в целях блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных переносным зенитно-ракетным комплексом. Те перекрывали авиационное сообщение аэропорта Луганска.

14 июня 2014 года во время осуществления захода на посадку в аэропорт этим ПЗРК обстреляли военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. Обстрелы были организованы и проведены под четким руководством осужденных.

В результате обстрела самолет загорелся и упал. Погибли все 49 военнослужащих, которые находились на борту.

Телефонные разговоры террористов о сбитом самолете Ил-76 в 2014 году: смотрите видео