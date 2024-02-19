Вражеские воздушные суда удалось приземлить утром на востоке Украины. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что один из истребителей упал неподалеку от села Рыбацкое.

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Известно, что этот самолет упал в море, его радар в последний раз сработал возле Мариуполя. Падение видели над Приморским районом. По словам Петра Андрющенко, было очень громко и ярко.

Еще продолжается поисковая российская операция. Не знаем, нашли ли они пилотов, или нет, что они достают из самолета, но он очень ярко дрейфует в море. Непонятно правда куда,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Поселок Рыбацкое оккупанты закрыли, туда нельзя попасть, потому что военная комендатура никого не пропускает. В общем даже до падения самолета там концентрировалось большое количество военных. Сейчас их стало еще больше.

Это уже второй сбитый самолет в Мариупольском районе за короткий промежуток времени. То есть два раза говорить, что это friendly fire (огонь по своим – 24 Канал) – это уже кажется смешным даже для самих россиян,

– подчеркнул Андрющенко.

То есть можно предположить, что Воздушные силы Украины нашли способ, чтобы обезвреживать технику на таком расстоянии. Хотя россияне лучше хотели бы признать, что сами сбили свои самолеты.

Каким оружием их могли обезвредить

После сбития самолетов начали распространяться версии якобы для этого использовали системы Patriot. По словам Андрющенко, важнейшим является результат, а не оружие, которое могли использовать для его получения.

Не имеет значения – это Patriot, или нет. Мы же понимаем, что сейчас россияне начнут "охотиться" за этими системами. Они и так пытаются их достать, а сейчас таких попыток будет еще больше,

– отметил Андрющенко.

Он добавил, что самолеты были сбиты уже на обратном курсе. То есть они сначала заходили с моря, прошли над Мариуполем, дальше на север к Донецку. Обычно именно на границе Мариупольского и Волновахского районов самолеты делают пуски – это могут быть КАБы или ракеты, которые мы неоднократно замечали, в частности во время боев за Авдеевку.

Потом они разворачиваются и идут обратно, туда откуда пришли. А в этот раз где-то по дороге самолет что-то немного устал,

– сказал Андрющенко.

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