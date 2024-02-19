Ворожі повітряні судна вдалося приземлити вранці на Сході України. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що один із винищувачів впав неподалік від села Рибацьке.

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Як відреагували окупанти на падіння Су-35

Відомо, що цей літак впав у море, його радар востаннє спрацював біля Маріуполя. Падіння бачили над Приморським районом. За словами Петра Андрющенка, було дуже гучно та яскраво.

Ще триває пошукова російська операція. Не знаємо, чи знайшли вони пілотів, чи ні, що вони дістають з літака, але він дуже яскраво дрейфує в морі. Незрозуміло, правда, куди,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Селище Рибацьке окупанти закрили, туди не можна потрапити, бо військова комендатура нікого не пропускає. Загалом навіть до падіння літака там концентрувалася велика кількість військових. Зараз їх стало ще більше.

Це вже другий збитий літак у Маріупольському районі за короткий проміжок часу. Тобто два рази казати, що це friendly fire (вогонь по своїх – 24 Канал) – це вже здається смішним навіть для самих росіян,

– наголосив Андрющенко.

Тобто можна припустити, що Повітряні сили України знайшли спосіб, щоб знешкоджувати техніку на такій відстані. Хоча росіяни краще хотіли б визнати, що самі збили свої літаки.

Якою зброєю їх могли знешкодити

Після збиття літаків почали ширитись версії, що нібито для цього використали системи Patriot. За словами Андрющенка, найважливішим є результат, а не зброя, яку могли використати для його отримання.

Немає значення – це Patriot, чи ні. Ми ж розуміємо, що зараз росіяни почнуть "полювати" за цими системами. Вони й так намагаються їх дістати, а зараз таких намагань буде ще більше,

– зауважив Андрющенко.

Він додав, що літаки були збиті вже на зворотному курсі. Тобто вони спочатку заходили з моря, пройшли над Маріуполем, далі на північ до Донецька. Зазвичай саме на межі Маріупольського й Волноваського районів літаки роблять пуски – це можуть бути КАБи або ракети, які ми неодноразово помічали, зокрема, під час боїв за Авдіївку.

Потім вони розвертаються і йдуть назад, туди, звідки прийшли. А цього разу десь по дорозі літак щось трохи втомився,

– сказав Андрющенко.

Над українським небом збивають ворожі літаки: що відомо