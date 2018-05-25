Сбитие Боинга-777: две страны требуют от России возмещения ущерба родственникам погибших

В пятницу, 25 мая, Австралия и Нидерланды подали в суд иски против России из-за сбития Боинга-777. Они требуют, что Российская Федерация выплатила компенсацию 38 австралийцам, которые погибли в результате этой катастрофы.

Об этом сообщил сайт AFP.

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Эти страны приняли такое решение после выводов международных следователей, которые доказали, что именно Россия выпустила ракету "BUK", разорвавшую Боинг-777 в воздухе. Исследователи воссоздали маршрут ракетного комплекса "BUK" из Курска через границу на оккупированную территорию Украины.

Правительство Нидерландов хочет, чтобы Российская Федерация ответила за свое участие в этой катастрофе.

Падение самолета MH17 повлекло немыслимые страдания. На основании выводов JIT, Нидерланды и Австралия в настоящее время убеждены, что Россия должна понести ответственность за размещение установки "BUK". Правительство сейчас делает следующий шаг, официально проводя подотчетность России,

– заявил министр иностранных дел Голландии Стеф Блок.

Правительство Нидерландов призвало Россию "вступить в переговоры, направленные на поиск решения, которое бы соответствовало огромным страданиям и вреду, вызванным уничтожением MH17".

Напомним, что Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к сбитию самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в небе над Донбассом. А министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Нидерланды не предоставили никаких фактов, чтобы подтвердить выводы, и лишь спекулировали на "достижении собственных политических целей".