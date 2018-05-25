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Сбитие Россией Боинга-777 на Донбассе: Порошенко сделал важное заявление

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Украина может присоединиться к преследованию России за сбитие самолета MH17
Украина может присоединиться к преследованию России за сбитие самолета MH17 / dw.com

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел безотлагательно внести предложения относительно возможности присоединения к инициированному Нидерландами и Австралией процессу преследования России за сбитие самолета MH17 в 2017 году.

Об этом сообщил глава государства на своей странице в Facebook.

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"Решение Нидерландов и Австралии начать преследование РФ на межгосударственном уровне за сбитие 17 июля 2014 года самолета "Малайзийских авиалиний" МН17 является чрезвычайно важным шагом на пути обеспечения международно-правовой ответственности России за систематическое нарушение своих международных обязательств", – заявил Порошенко.

По его словам, этот шаг "органично дополнит" действия Украины в Международном Суде ООН в иске на основе Международной конвенции о запрете финансирования терроризма.

"Поручил МИД безотлагательно внести предложения относительно возможности присоединения к инициированному Нидерландами и Австралией процессу. Призываю весь цивилизованный мир присоединиться к усилиям по привлечению к ответственности виновных в сбитии самолета, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2166 за 21 июля 2014 года", – подытожил Президент.

Напомним, 24 мая международная следственная группа, которая занимается расследованием катастрофы MH17, заявила, что ракета "Бук" была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Министерства обороны России.

25 апреля Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в сбитии малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году.

Что такое катастрофа MH17? 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", которую на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Расследования авиация Катастрофа Сбитый "Боинг 777" ООН МИД Украины Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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