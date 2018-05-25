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Збиття Росією Боїнга-777 на Донбасі: Порошенко зробив важливу заяву

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Україна може долучитися до переслідування Росії за збиття літака MH17
Україна може долучитися до переслідування Росії за збиття літака MH17 / dw.com

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордоних справ невідкладно внести пропозиції щодо можливості приєднання до ініційованого Нідерландами та Австралією процесу переслідування Росії за збиття літака MH17 у 2017 році.

Про це повідомив глава держави на своїй сторінці у Facebook.

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"Рішення Нідерландів та Австралії розпочати переслідування РФ на міждержавному рівні за збиття 17 липня 2014 року літака "Малайзійських авіаліній" МН17 є надзвичайно важливим кроком на шляху забезпечення міжнародно-правової відповідальності Росії за систематичне порушення своїх міжнародних зобов’язань", – заявив Порошенко.

За його словами, цей крок "органічно доповнить" дії України у Міжнародному Суді ООН у позові на основі Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму.

"Доручив МЗС невідкладно внести пропозиції щодо можливості приєднання до ініційованого Нідерландами та Австралією процесу. Закликаю весь цивілізований світ долучитися до зусиль щодо притягнення до відповідальності винних у збитті літака, як це передбачено резолюцією РБ ООН 2166 від 21 липня 2014 року", – підсумував Президент.

Нагадаємо, 24 травня міжнародна слідча група, яка займається розслідування катастрофи MH17, заявила, що ракета "Бук" була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії.

25 квітня Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у збитті малайзійського "Боїнга" під Донецьком у 2014 році.

Що таке катастрофа MH17?
17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", яку на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Збитий "Боїнг 777" Петро Порошенко Катастрофа авіація Розслідування МЗС України ООН
Джерело: 24 Канал
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