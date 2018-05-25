Збиття Боїнга-777: дві країни вимагають від Росії відшкодування збитків родичам загиблих

У п'ятницю, 25 травня, Австралія та Нідерланди подали до суду позови проти Росії через збиття Боїнга-777. Вони вимагають, що Російська Федерація виплатила компенсацію 38 австралійцям, які загинули внаслідок цієї катастрофи.

Про це повідомив сайт AFP.

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Ці країни прийняли таке рішення після висновків міжнародних слідчих, які довели що саме Росія випустила ракету "BUK", яка розірвала Боїнг-777 у повітрі. Дослідники відтворили маршрут ракетного комплексу "BUK" з Курська через кордон на окуповану територію України.

Уряд Нідерландів хоче, щоб Російська Федерація відповіла за свою участь у цій катастрофі.

Падіння літака MH17 спричинило немислимі страждання. На підставі висновків JIT, Нідерланди та Австралія в даний час переконані, що Росія має понести відповідальність за розміщення установки "BUK". Уряд зараз робить наступний крок, офіційно проводячи підзвітність Росії,

– заявив міністр закордонних справ Голандії Стеф Блок.

Уряд Нідерландів закликав Росію "вступити в переговори, спрямовані на пошук рішення, яке б відповідало величезним стражданням та шкоді, спричиненим знищенням MH17".

Нагадаємо, що Росія категорично відкидає усі звинувачення щодо причетності до збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 в небі над Донбасом. А міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Нідерланди не надали ніяких фактів, щоб підтвердити висновки, і лише спекулювали на "досягненні власних політичних цілей".