Сбитие самолета МАУ в Иране: депутаты готовят обращение к другим парламентам мира
Члены комитета по внешней политике Верховной Рады провели заседание, где обсудили сбитие украинского самолета МАУ в Иране. В частности, они готовят обращение к другим парламентам мира.
Депутаты от партии "Слуга народа" Марина Бардина в эфире 24 канала сообщила, что заседание состояло из двух частей – открытой и закрытой, которые продолжались примерно два часа.
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На открытом заседании представители государственных органов обсудили реакцию украинских властей на авиакатастрофу и действия поисковой и расследовательской групп. На закрытой части поднимали вопросы, которые относятся к ходу событий, в частности, возвращению погибших украинцев домой.
Комитет нарабатывает также текст заявления, так называемое обращение к парламентам других стран с соболезнованиями и ожиданиями действий от иранской стороны. Также оно касается продолжения расследования и сбора всей доказательной базы, которая бы подтвердила заявление президента Ирана,
– заявила Бардина.
К слову, сейчас парламент никак не отреагировал на страшную авиакатастрофу. Однако Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета в парламенте поручил профильным комитетам выразить свою позицию относительно этого.
Марина Бардина о заседании комитета по внешней политике Верховной Рады: смотрите видео
Что известно о крушении самолета МАУ в Иране:
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился на окраинах Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
- Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.
- До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
- Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.
- Из-за того, что Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.