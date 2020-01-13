Сбитие самолета МАУ в Иране: депутаты готовят обращение к другим парламентам мира

Члены комитета по внешней политике Верховной Рады провели заседание, где обсудили сбитие украинского самолета МАУ в Иране. В частности, они готовят обращение к другим парламентам мира.

Депутаты от партии "Слуга народа" Марина Бардина в эфире 24 канала сообщила, что заседание состояло из двух частей – открытой и закрытой, которые продолжались примерно два часа.

Важно: Смертельный рейс самолета МАУ в Иране: детальное видео всего, что происходило

На открытом заседании представители государственных органов обсудили реакцию украинских властей на авиакатастрофу и действия поисковой и расследовательской групп. На закрытой части поднимали вопросы, которые относятся к ходу событий, в частности, возвращению погибших украинцев домой.

Комитет нарабатывает также текст заявления, так называемое обращение к парламентам других стран с соболезнованиями и ожиданиями действий от иранской стороны. Также оно касается продолжения расследования и сбора всей доказательной базы, которая бы подтвердила заявление президента Ирана,

– заявила Бардина.

К слову, сейчас парламент никак не отреагировал на страшную авиакатастрофу. Однако Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета в парламенте поручил профильным комитетам выразить свою позицию относительно этого.

Марина Бардина о заседании комитета по внешней политике Верховной Рады: смотрите видео

Что известно о крушении самолета МАУ в Иране:

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился на окраинах Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.

Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.

До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.

Из-за того, что Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.

Авиакатастрофа МАУ в Иране/ Инфографика 24 канала