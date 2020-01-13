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      Сбитие самолета МАУ в Иране: депутаты готовят обращение к другим парламентам мира

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      Трагедия самолета МАУ в Иране / Getty images

      Члены комитета по внешней политике Верховной Рады провели заседание, где обсудили сбитие украинского самолета МАУ в Иране. В частности, они готовят обращение к другим парламентам мира.

      Депутаты от партии "Слуга народа" Марина Бардина в эфире 24 канала сообщила, что заседание состояло из двух частей – открытой и закрытой, которые продолжались примерно два часа.

      Важно: Смертельный рейс самолета МАУ в Иране: детальное видео всего, что происходило

      На открытом заседании представители государственных органов обсудили реакцию украинских властей на авиакатастрофу и действия поисковой и расследовательской групп. На закрытой части поднимали вопросы, которые относятся к ходу событий, в частности, возвращению погибших украинцев домой.

      Комитет нарабатывает также текст заявления, так называемое обращение к парламентам других стран с соболезнованиями и ожиданиями действий от иранской стороны. Также оно касается продолжения расследования и сбора всей доказательной базы, которая бы подтвердила заявление президента Ирана,
      – заявила Бардина.

      К слову, сейчас парламент никак не отреагировал на страшную авиакатастрофу. Однако Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета в парламенте поручил профильным комитетам выразить свою позицию относительно этого.

      Марина Бардина о заседании комитета по внешней политике Верховной Рады: смотрите видео

       

      Что известно о крушении самолета МАУ в Иране:

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился на окраинах Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
      • Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.
      • До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
      • Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.
      • Из-за того, что Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация Иран
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